Maghreb : la diaspora de ce pays bat un record

L’Opération Marhaba 2024 s’est clôturée sur un succès sans précédent, marquant un tournant dans l’histoire de cette initiative estivale. Les chiffres révélés par le ministère de l’Intérieur espagnol témoignent d’une affluence exceptionnelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) regagnant leur pays d’origine.

Entre le 13 juin et le 15 septembre, un flux impressionnant de 3 442 770 voyageurs a traversé les frontières entre l’Espagne et le Maroc, accompagné de 847 429 véhicules. Ces statistiques représentent une augmentation notable par rapport à l’année précédente, avec une hausse de 6,9% pour les passagers et de 9,3% pour les véhicules.

Cette 30e édition de l’Opération Transit s’est distinguée par son ampleur inégalée depuis sa création. Le ministère espagnol souligne la fluidité et la sécurité qui ont caractérisé le déroulement de l’opération, réalisée sans incident majeur. L’efficacité logistique s’est traduite par un nombre accru de rotations de navires, atteignant 12 012, soit une progression de 8,4% comparé à 2023.

L’envergure de l’Opération Marhaba dépasse le cadre d’un simple transit estival. Elle incarne un pont entre deux continents, facilitant le retour temporaire des MRE au Maroc. Cette initiative, qui s’étend du 15 juin au 15 septembre, mobilise non seulement les ports espagnols mais également ceux de France et d’Italie, soulignant sa dimension internationale.

La réussite de l’édition 2024 met en lumière l’importance croissante de cette opération pour la diaspora marocaine. Elle reflète également l’efficacité de la coordination entre les autorités espagnoles et marocaines pour gérer ce flux massif de voyageurs et de véhicules.

L’augmentation constante du nombre de participants à l’Opération Marhaba année après année témoigne de l’attachement profond des MRE à leur pays d’origine. Ce phénomène soulève des questions sur l’impact économique et social de ces retours estivaux sur le Maroc, ainsi que sur les défis logistiques à relever pour les années à venir.