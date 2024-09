Maghreb: les aéroports de ce pays bientôt modernisés

Les aéroports constituent la porte d’entrée d’un pays, le premier contact des visiteurs avec une nation. Au Maghreb, où le tourisme représente un pilier économique majeur, ces infrastructures jouent un rôle crucial. Elles façonnent non seulement l’image du pays, mais influencent également l’expérience globale des voyageurs. Le Maroc, en particulier, mise sur le développement touristique comme vecteur de croissance économique et de rayonnement international. Dans cette optique, le royaume chérifien entreprend une vaste modernisation de ses plateformes aéroportuaires, visant à renforcer son attractivité et à se positionner comme une destination de premier plan sur l’échiquier mondial du tourisme.

Une révolution numérique au service des passagers

Le Maroc s’engage résolument dans la voie de l’innovation aéroportuaire. L’Office National des Aéroports (ONDA) déploie une stratégie ambitieuse baptisée « Décollage 2025 », dont l’un des axes majeurs consiste à numériser intégralement le parcours des voyageurs. Cette transformation digitale promet de redéfinir l’expérience des passagers, en fluidifiant les processus et en réduisant les temps d’attente. L’aéroport de Rabat-Salé servira de laboratoire pour cette révolution technologique, avant son extension à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, véritable hub du royaume.

Publicité

Concrètement, cette numérisation se traduira par l’installation de « portails intelligents Egate » aux aéroports Mohammed V et Marrakech-Menara. Ces dispositifs permettront aux voyageurs d’accéder directement aux zones d’embarquement par simple scan de leur carte d’embarquement, une fois leurs bagages enregistrés. Cette innovation promet de transformer radicalement le parcours des passagers, le rendant plus fluide et plus agréable.

Des infrastructures repensées pour l’avenir

La modernisation des aéroports marocains ne se limite pas à l’aspect numérique. Des chantiers d’envergure sont programmés pour accroître la capacité d’accueil et améliorer le confort des installations. L’aéroport de Rabat-Salé, notamment, verra l’émergence d’un nouveau terminal à l’horizon 2025. Cette infrastructure avant-gardiste incarnera la vision d’un aéroport du futur, alliant technologie de pointe et efficacité opérationnelle.

Ce projet pilote servira de modèle pour la modernisation des autres plateformes aéroportuaires du pays. L’ONDA prévoit en effet de généraliser progressivement ces innovations aux principaux aéroports du royaume, créant ainsi un réseau d’infrastructures modernes et performantes à travers le Maroc.

Un atout majeur pour le Mondial 2030

Cette refonte du paysage aéroportuaire marocain s’inscrit dans une perspective plus large : la préparation de la Coupe du Monde de football 2030, que le Maroc co-organisera aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Cet événement sportif planétaire représente une opportunité unique pour le royaume de démontrer sa capacité à accueillir des millions de visiteurs dans des conditions optimales.

Publicité

La modernisation des aéroports jouera un rôle clé dans le succès de cet événement. Elle permettra non seulement de gérer efficacement les flux de supporters, mais aussi de laisser une impression durable aux visiteurs internationaux. Au-delà de 2030, ces infrastructures modernisées constitueront un héritage précieux, renforçant durablement l’attractivité touristique du Maroc.

En modernisant ses aéroports, le Maroc ne se contente pas de préparer l’avenir : il réinvente l’expérience du voyage aérien. Cette transformation profonde positionne le royaume comme un pionnier de l’innovation aéroportuaire dans la région du Maghreb, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le tourisme et le transport aérien dans cette partie du monde.