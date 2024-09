Maghreb: plusieurs régions sous l’eau, la circulation sur des axes routiers pertubée

Photo : DR

Plusieurs régions du sud-est du Maroc sont frappées par des précipitations intenses, provoquant des inondations qui ont sérieusement perturbé la circulation et affecté les infrastructures locales. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont entraîné la fermeture de nombreux axes routiers et suscité des préoccupations quant à la sécurité des populations dans les zones touchées.

La route nationale numéro 10, reliant Ouarzazate à Errachidia, figure parmi les principaux axes coupés. La commune de Souk Lakhmis Dadès, proche de Kelaat M’Gouna, a été particulièrement touchée, rendant impossible le passage des véhicules. Par ailleurs, la route nationale numéro 9, qui relie Marrakech à Ouarzazate, a également subi des interruptions dans plusieurs zones, notamment au centre-ville d’Ouarzazate et dans les communes avoisinantes telles qu’Aït Zineb et celles situées près du col de Tichka. Ces interruptions ont compliqué la mobilité entre les différentes villes de la région.

Les autorités locales ont rapidement réagi, appelant les habitants à éviter les routes traversant des vallées et des cours d’eau, sources potentielles de danger en raison des risques d’inondations. L’accent a été mis sur la prévention des dégâts matériels et, surtout, la protection des vies humaines. Le phénomène météorologique a commencé à toucher la région vendredi, et les prévisions indiquent que ces pluies intenses devraient se poursuivre jusqu’à dimanche, aggravant encore les conditions sur place.

Certaines localités, telles que les communes de Télmi et Msemrir dans la province de Tinghir, ainsi que la ville d’Agdz dans la province de Zagora, subissent aussi de plein fouet l’impact de ces intempéries. Les orages violents accompagnés de rafales de vent n’ont fait qu’aggraver la situation, accentuant la montée des eaux dans plusieurs zones. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont été inondés de vidéos montrant les conséquences de ces fortes précipitations, avec des images de villes entières submergées sous l’eau.