Maghreb: record d’arrivée de touristes dans ce pays

L’été 2024 s’inscrit comme une période exceptionnelle pour le tourisme marocain, marquant une reprise vigoureuse du secteur. Les chiffres préliminaires révélés par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, témoignent d’une dynamique positive qui promet de redéfinir les perspectives du tourisme dans le royaume.

Le mois de juillet a vu affluer un nombre record de 2,6 millions de visiteurs, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année précédente. Cette croissance significative concerne tant les Marocains résidant à l’étranger (MRE), avec une hausse de 23%, que les touristes étrangers, en progression de 14%. Ces données illustrent l’attrait croissant du Maroc comme destination de choix pour une clientèle diversifiée.

Les régions côtières et les villes emblématiques du pays ont particulièrement bénéficié de cet engouement touristique. La région de Souss-Massa a enregistré une hausse de 8% des nuitées et de 4% des arrivées dans les établissements d’hébergement touristique classés. Le Nord du pays, englobant Tanger, Assilah et Mdiq-Fnideq, a connu une augmentation encore plus marquée avec 12% de nuitées supplémentaires et 11% d’arrivées en plus.

Marrakech, destination phare du tourisme marocain, maintient sa popularité avec une croissance de 6% des nuitées et de 8% des arrivées. Ces chiffres soulignent la capacité de la ville ocre à attirer et à retenir les visiteurs, malgré une concurrence accrue des autres destinations nationales.

L’essor du tourisme balnéaire et des sports de glisse se confirme dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, qui affiche une progression remarquable de 32% des arrivées et de 5% des nuitées. Cette tendance met en lumière le potentiel de diversification de l’offre touristique marocaine, capable de séduire de nouveaux segments de marché.

La région de l’Oriental, après un début d’été mitigé en juillet, a connu un rebond en août avec une augmentation de 5% des nuitées et de 3% des arrivées comparativement à 2023. Cette reprise tardive démontre la résilience du secteur et sa capacité à s’adapter aux fluctuations saisonnières.

Le ministère du Tourisme envisage l’avenir avec optimisme. La stratégie nationale de développement touristique, couplée aux investissements prévus dans le projet de loi de finances 2025, vise à consolider ces résultats encourageants. De plus, l’organisation d’événements sportifs majeurs comme la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030 promet d’attirer un flux important de visiteurs, renforçant ainsi la position du Maroc sur la scène touristique internationale.