Maghreb: réduction annoncée du flux du gaz vers l’Espagne

Photo DR

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, l’Europe a intensifié ses efforts pour diversifier ses sources d’approvisionnement en gaz naturel. Dans ce contexte, l’Algérie a émergé comme un partenaire énergétique crucial pour le continent, en particulier pour les pays méditerranéens comme l’Espagne. Le gazoduc Medgaz, reliant l’Algérie à la péninsule ibérique, est devenu un maillon essentiel de cette nouvelle stratégie énergétique européenne. Avec une capacité annuelle de 10,5 milliards de mètres cubes, cette infrastructure sous-marine joue un rôle prépondérant dans la sécurité énergétique de l’Espagne et, par extension, de l’Union européenne. Cependant, des travaux de maintenance programmés viennent perturber ce flux vital, soulevant des questions sur la résilience du réseau d’approvisionnement en gaz du continent.

Une maintenance nécessaire, des conséquences à court terme

Le site spécialisé Montel News rapporte une prochaine réduction des flux de gaz algérien vers l’Espagne via le gazoduc Medgaz. Cette diminution, annoncée par l’opérateur du gazoduc, est due à des opérations de maintenance prévues qui pourraient affecter l’approvisionnement jusqu’au 27 septembre. L’ampleur exacte de cette réduction reste floue, Medgaz et Enagás, le gestionnaire du réseau de transport espagnol, ayant refusé de fournir des détails précis sur la capacité qui pourrait être impactée pendant les travaux.

Publicité

Néanmoins, les données d’Enagás révèlent déjà une baisse significative des flux, passant d’une moyenne de 311 GWh par jour depuis le début du mois à seulement 151 GWh par jour le dimanche précédant l’annonce. Cette chute brutale illustre l’importance de ces travaux et leur impact potentiel sur l’approvisionnement énergétique espagnol à court terme.

Un défi technique pour une infrastructure stratégique

Les travaux prévus par Medgaz ne sont pas anodins. Ils comprennent une inspection interne et un nettoyage du gazoduc reliant les installations de Beni Saf en Algérie à Almeria en Espagne. Ces opérations s’inscrivent dans la continuité des travaux réalisés l’année précédente, soulignant l’importance d’un entretien régulier pour garantir la fiabilité et la sécurité de cette artère énergétique vitale.

La complexité technique de ces opérations sous-marines rappelle les défis inhérents à la maintenance des infrastructures gazières transcontinentales. Comme un navire nécessitant une mise en cale sèche périodique, le gazoduc Medgaz doit subir des examens approfondis pour prévenir toute défaillance qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’approvisionnement énergétique de l’Espagne et, par ricochet, sur l’économie européenne.

Vers une gestion plus flexible de l’approvisionnement énergétique

Cette interruption temporaire du flux gazier algérien met en lumière la nécessité pour l’Espagne et l’Europe de développer des stratégies d’approvisionnement plus flexibles. La dépendance accrue envers le gaz algérien depuis le début de la guerre en Ukraine souligne l’importance de diversifier non seulement les sources, mais aussi les routes d’approvisionnement.

Publicité

La situation actuelle pourrait inciter les autorités espagnoles à accélérer le développement de capacités de stockage supplémentaires et à explorer davantage les possibilités offertes par le gaz naturel liquéfié (GNL). Ces alternatives permettraient de mieux absorber les fluctuations d’approvisionnement liées à des maintenances programmées ou à des imprévus géopolitiques.