Maghreb: reprise des travaux de réhabilitation de cette importante gare

Dodi Achmad - Unsplash

La capitale marocaine s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement ferroviaire. Après une période de suspension, les travaux de réhabilitation de la gare Rabat-Ville ont repris sous la houlette du cabinet de l’architecte Youssef Melehi, connu pour ses réalisations à Rabat-Agdal et Marrakech.

Ce projet ambitieux, estimé à 250 millions de dirhams, vise à transformer la gare en un espace alliant patrimoine et modernité. L’objectif est de créer une infrastructure capable d’accueillir le train à grande vitesse (TGV) dès 2025, tout en respectant l’héritage architectural de la ville.

Publicité

Le cabinet Melehi a été choisi pour remplacer le cabinet AWM, dont les propositions ne respectaient pas les codes esthétiques et les recommandations de l’UNESCO. La nouvelle conception prévoit des murs et des toits en verre, établissant un lien harmonieux entre passé et présent.

L’aspect écologique n’est pas en reste dans ce projet de rénovation. Un système de régulation thermique éco-responsable sera mis en place, s’inspirant des innovations du centre commercial Arribat Center à Agdal. L’intégration d’espaces verts à l’intérieur de la gare favorisera une ventilation naturelle, réduisant ainsi l’empreinte énergétique du bâtiment.

Le projet accorde une attention particulière à la valorisation du patrimoine historique. La muraille almohade, élément emblématique de Rabat, sera mise en valeur grâce à une réduction de la taille du bâtiment. Cette démarche témoigne de la volonté de préserver et de sublimer l’héritage architectural de la ville.

L’innovation se poursuit à l’extérieur avec l’aménagement de la façade arrière de la gare. Des gradins plantés viendront habiller cette partie du bâtiment, créant un espace vert supplémentaire et améliorant l’intégration de la structure dans son environnement urbain.