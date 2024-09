Maghreb: solidarité exceptionnelle entre ces deux pays après une panne

Photo unsplash

L’union fait la force, dit-on. Cette maxime prend tout son sens dans le Maghreb, région où les rêves d’unité et de coopération ont longtemps été nourris sans pour autant se concrétiser pleinement. Depuis des décennies, les nations maghrébines aspirent à une solidarité régionale, un idéal souvent proclamé mais rarement mis en pratique de façon tangible. Les divergences politiques, les contentieux historiques et les intérêts économiques divergents ont fréquemment entravé la réalisation de cette vision commune. Pourtant, à l’aube de cette nouvelle ère, un événement inattendu vient raviver l’espoir d’une fraternité maghrébine effective, transcendant les frontières et les différends.

Une aide électrique qui illumine l’amitié algéro-tunisienne

Le 7 septembre 2024, la Tunisie a fait face à une situation critique lorsqu’une importante centrale électrique de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a subi une panne majeure. Cette défaillance technique, touchant une installation d’une capacité de 400 mégawatts, menaçait de plonger le pays dans l’obscurité. Face à cette urgence, l’Algérie voisine n’a pas hésité à intervenir, démontrant une réactivité et une générosité exemplaires.

Le groupe Sonelgaz, géant algérien de l’énergie, a répondu présent en un temps record. En mobilisant ses ressources, l’entreprise a réussi l’exploit d’injecter pas moins de 1 000 mégawatts dans le réseau tunisien. Ce geste, d’une ampleur sans précédent, a permis de stabiliser la situation énergétique tunisienne et d’éviter une crise potentiellement dévastatrice pour l’économie et le bien-être de la population.

Une coopération énergétique comme modèle d’intégration régionale

Cette intervention rapide et efficace ne s’est pas faite par hasard. Elle résulte d’une volonté politique affirmée au plus haut niveau de l’État algérien. Les autorités ont en effet donné des instructions claires pour renforcer les liens de coopération avec la Tunisie, particulièrement dans le domaine énergétique. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme, où l’approvisionnement en électricité devient un vecteur de rapprochement entre les nations.

L’ampleur de l’aide fournie par Sonelgaz représente un record dans l’histoire des exportations électriques de l’Algérie vers la Tunisie. Au-delà des chiffres impressionnants, c’est la symbolique de cet acte qui frappe les esprits. Il illustre comment la mise en commun des ressources et des compétences peut transformer une crise en opportunité de renforcement des liens interétatiques.

Vers un renouveau de la solidarité maghrébine ?

La réaction de gratitude de la STEG envers son homologue algérien témoigne de l’importance accordée à ce geste de solidarité. Elle souligne également le potentiel d’une coopération renforcée dans le secteur énergétique, crucial pour le développement économique de la région. Cette expérience pourrait servir de catalyseur pour raviver les ambitions d’intégration maghrébine, longtemps restées à l’état de projets.

L’incident du 7 septembre et la réponse apportée ouvrent de nouvelles perspectives. Ils démontrent que, face aux défis communs, les nations du Maghreb ont la capacité de surmonter leurs différences et d’agir de concert. Cette solidarité concrète dans le domaine de l’énergie pourrait inspirer d’autres formes de collaboration, que ce soit dans les domaines économiques, culturels ou environnementaux.

Ainsi, ce qui aurait pu n’être qu’une simple anecdote technique se transforme en un puissant symbole de ce que pourrait être l’avenir du Maghreb. Une région où les frontières ne seraient plus des barrières, mais des ponts facilitant l’échange et l’entraide. L’électricité, vecteur d’énergie, devient ici vecteur d’espoir, illuminant la voie vers une coopération régionale plus étroite et mutuellement bénéfique.