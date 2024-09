Maghreb: un livre scolaire aux couleurs LGBT divise

Mohammed VI (Photo DR)

Au Maroc, des manuels scolaires suscitent la polémique. En effet, ces derniers ont, sur leurs couvertures, des couleurs qui rappellent celles du drapeau LGBT. Plusieurs partis politiques comme le Parti de la justice et du développement (PJD) ont ainsi appelé au retrait de ces derniers, dans les délais les plus brefs.

Au Maroc, les manuels scolaires sèment la discorde. Selon les membres du Parti de la justice et du développement (PJD), ces derniers seraient trop proches de la mouvance LGBT. La raison ? La couleur des couvertures. Ainsi, l’un des députés élus du parti, Mustapha Ibrahimi, est monté au créneau, interpellant le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports à ce sujet.

Publicité

Un livre sème la discorde au Maroc

C’est via une lettre ouverte que l’élu s’est adressé à Chakib Benmoussa. Selon ce dernier, l’autorisation de la mise en vente de ce manuel pour les jeunes écoliers (celui-ci est intitulé “Au plaisir des premiers apprentissages”) pourrait créer un « précédent dangereux ». Affirmant que ce bouquin est contraire aux valeurs marocaines ainsi qu’aux valeurs de l’islam, il espère ainsi une rapide réaction.

Dans le cas contraire, cet ouvrage pourrait, à ses yeux, perturber le tissu social marocain. Un encouragement “à la décadence” ainsi qu’à “la corruption morale”, en ciblant notamment les plus jeunes. De quoi, toujours selon ses propres dires, conditionner le futur du Maroc, à la décadence ainsi qu’à la corruption. Il espère qu’une enquête sera donc ouverte contre l’éditeur du livre.

Un « dangereux précédent » ?

Enfin, Mustapha Ibrahimi a confirmé qu’il souhaitait que des mesures soient rapidement prises contre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports afin que ces déviances ne soient plus observées à l’avenir sur le territoire marocain. Pour le moment, le gouvernement n’a pas tenu à répondre. Aucune information n’a été effectuée à ce sujet, au plus haut niveau de l’État.