Mines en Afrique : bientôt un laboratoire minier avec l’appui de la Chine

AFP/GWENN DUBOURTHOUMIEU

Le Gabon, avec son riche potentiel minier, redouble d’efforts pour attirer les investisseurs étrangers et développer son secteur des ressources naturelles. Dernièrement, le pays a franchi une nouvelle étape en collaborant avec la Chine pour établir un laboratoire conjoint dédié aux mines, à la métallurgie et aux matériaux. Ce projet, annoncé après une mission en Chine en juillet 2023, vise à renforcer les échanges scientifiques et technologiques entre les deux pays. La Chine, premier partenaire commercial du Gabon, a enregistré un volume d’échanges de 4,55 milliards USD en 2022, reflétant des relations commerciales solides et en pleine expansion.

Ce laboratoire aura un rôle stratégique dans la formation, le transfert de technologies et les échanges humains entre les deux nations, consolidant ainsi leur coopération dans le secteur minier. Cette initiative illustre la volonté du Gabon de se positionner comme un acteur clé dans l’industrie minière mondiale, tout en intégrant l’innovation et les partenariats internationaux dans sa stratégie de développement. Au cours d’un entretien médiatique, Eric Damien Biyoghe Ella, directeur de cabinet du ministre des mines s’est exprimé en ces termes : « C’est un projet structurant qui va développer et valoriser le potentiel minier du Gabon, en boostant la recherche géologique et minière. Le matériel et les équipements sont à la pointe de la technologie, et l’expertise chinoise en la matière est l’une des meilleures sur le plan international. »

Publicité

Avec des ressources en manganèse, en fer, en or, et d’autres minerais, le Gabon attire l’attention des investisseurs chinois, désireux de diversifier leurs sources d’approvisionnement en matières premières. Le projet de laboratoire reflète une ambition commune de faire du secteur minier un moteur de développement économique pour le petit pays d’Afrique Centrale, tout en renforçant sa capacité à exploiter durablement ses richesses naturelles.

En conclusion, ce partenariat avec la Chine représente une avancée significative pour le Gabon dans sa quête d’innovation dans le secteur minier. Il marque également une nouvelle phase dans les relations économiques sino-gabonaises, avec des perspectives prometteuses pour le futur du pays dans l’arène internationale des ressources naturelles.