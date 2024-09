Nigéria Vs Bénin : La réaction ironique de Fanicko après la défaite des Guépards

Fanicko

La récente défaite de l’équipe nationale du Bénin face au Nigéria suscite toujours des réactions dans les rangs de l’opinion publique. En effet, les Guépards du Bénin ont été tenus en échec par le Nigéria par un score de 3 buts à 0. Les supporters béninois ont vécu différemment cette défaite. Sur le réseau social Facebook, l’artiste béninois Fanicko a préféré prendre ce résultat avec beaucoup d’humour.

L’artiste béninois a plaisanté sur la performance de l’équipe adverse : « Les Nigérians sont fâchés contre notre victoire de la dernière fois-là deh… Pouaaaahhh, on peut être méchant comme ça ? », a-t-il publié sur le réseau social suscitant différents commentaires auprès de ses abonnés. Rappelons que cette rencontre intervenait dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Avec ce résultat, le Bénin prend pour le moment la dernière place du groupe et risque une fois encore d’être absent à la compétition continentale.

Publicité

Le sélectionneur Gernot Rohr pour sa part a fait savoir que l’équipe nigériane était largement en avance sur celle du Bénin. « Et nous avons malheureusement des joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leurs clubs. Donc, on ne peut pas comparer les deux effectifs. Nous avons réussi à les battre chez nous. Cela leur a donné une motivation supplémentaire pour prendre leur revanche, ce qui est normal », a analysé Gernot Rohr.