Pétrole au Maghreb : un groupe chinois rafle un gros contrat de réhabilitation

L’Algérie, déjà bien établie parmi les principaux fournisseurs de gaz du marché européen, poursuit sa stratégie d’expansion et de modernisation de son secteur des hydrocarbures. Afin de consolider son influence croissante sur le marché international du gaz, le pays, par l’intermédiaire de son entreprise publique Sonatrach, vient d’initier un projet d’envergure pour la réhabilitation du champ gazier d’Alrar, situé dans le bassin d’Illizi.

Le 3 septembre, Sonatrach a attribué un contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) d’une valeur de 210 millions de dollars à China Petroleum Engineering Corporation (CPECC), marquant une nouvelle étape dans la collaboration énergétique entre l’Algérie et la Chine. Ce contrat s’inscrit dans un projet visant à moderniser et optimiser les installations du champ d’Alrar, un site clé pour la production de gaz du pays.

Les travaux confiés à CPECC incluent la mise à niveau des équipements de surface, l’installation de trois compresseurs centrifuges de gaz, et la création d’un système de séparation et de surpression des condensats, ainsi que d’une nouvelle unité de traitement du gaz. Ces améliorations sont essentielles pour maintenir la production du champ à un plateau stable de 10 millions de mètres cubes standard par jour, garantissant ainsi la continuité des exportations algériennes vers l’Europe et d’autres marchés.

Ces initiatives illustrent la volonté de l’Algérie de rester un acteur incontournable dans l’approvisionnement énergétique mondial. Alors que les tensions géopolitiques et les dynamiques du marché évoluent, le pays entend non seulement préserver sa part de marché, mais aussi renforcer son rôle de pilier énergétique pour le continent européen.

Avec ce contrat, Sonatrach montre une fois de plus son engagement à moderniser ses infrastructures et à adopter des technologies avancées pour maximiser la productivité de ses champs gaziers. Ce projet de réhabilitation est un exemple parmi d’autres des efforts déployés par l’Algérie pour diversifier et sécuriser ses sources de revenus dans un contexte mondial de transition énergétique.

En outre, cette collaboration avec CPECC reflète l’ouverture de l’Algérie aux partenariats internationaux pour le développement de son potentiel énergétique. Alors que les besoins en gaz naturel augmentent, notamment en Europe, l’Algérie se positionne comme un fournisseur fiable et stratégique, prêt à répondre à la demande croissante grâce à des investissements ciblés et une gestion proactive de ses ressources naturelles.

Ces efforts permettent à l’Algérie de s’imposer davantage sur la scène énergétique mondiale, en assurant la pérennité de sa production tout en répondant aux défis de la demande internationale. L’avenir du secteur des hydrocarbures en Algérie semble prometteur, soutenu par des initiatives comme celle du champ d’Alrar, qui symbolise la détermination du pays à maintenir son rôle de leader énergétique.