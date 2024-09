Préliminaire de la coupe CAF : Défaite de Dadjè FC devant le club marocain

Photo de jason charters - Unsplash

Dadjè FC a reçu le club RS Berkane à domicile pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF ce samedi. C’était au stade Général Mathieu Kerekou de Cotonou. Le score final était de 2-0 en faveur de la RS Berkane. L’adversaire était de taille pour Dadjè FC, qui avait réussi à passer l’obstacle El Kanemi Warriors au premier tour. Ainsi, le vice-champion du Bénin, au deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF, diminue ses chances de se retrouver en phase de poules de la compétition.

La première période du match s’est écoulée sur un score nul, avec un très beau jeu de la part de l’équipe béninoise. Dadjè FC, l’équipe de Soneb Sports SA, s’est fait avoir par la RS Berkane en deuxième période. Valère Paul Bassene marque le premier but à la 56e minute de jeu sur un corner. Ayoub Khairi, à son tour, marque le deuxième but à la 94e minute en temps additionnel.

Yaya Koné, retrouvé en conférence de presse d’après-match, a félicité son équipe malgré la défaite. Pour lui, c’est un très bon match en face de ce gros morceau et il fallait s’attendre à une telle fin. Toutefois, le coach de l’équipe de Soneb Sports SA et ses poulains restent confiants que le football est un jeu et qu’ils pourraient aussi enregistrer une victoire au match retour à domicile contre les Marocains. Le match retour, qui va se jouer en terre marocaine le magrheb, est prévu dans une semaine.