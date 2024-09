Russie: les USA s’inquiètent d’un nouveau soutien

Image d'archive de Vladimir Poutine. - -/Kremlin/dpa

La guerre en Ukraine, qui perdure depuis plus de deux ans, continue de façonner les relations internationales et d’alimenter les tensions entre les grandes puissances. Ce conflit, qui a débuté en février 2022, a vu s’affronter les forces russes et ukrainiennes sur le territoire de l’Ukraine, entraînant des conséquences humanitaires, économiques et géopolitiques majeures. Alors que le monde observe avec attention l’évolution de la situation, de récents développements suscitent l’inquiétude des États-Unis et de leurs alliés quant à un possible renforcement du soutien apporté à la Russie par certains pays tiers.

Un appui militaire iranien qui préoccupe Washington

Les services de renseignement américains ont récemment alerté leurs partenaires sur une information préoccupante : l’Iran aurait livré des missiles balistiques à courte portée à la Russie. Cette nouvelle, relayée par plusieurs médias de renom tels que le Wall Street Journal et CNN, marque une escalade significative dans le soutien apporté par Téhéran à Moscou. Selon The Times, l’armée russe aurait reçu une cargaison de plus de 200 missiles balistiques iraniens, identifiés comme des Fateh-360 d’une portée de 110 à 120 kilomètres.

Cette livraison ne serait que le dernier épisode d’une coopération militaire déjà bien établie entre les deux pays. En effet, l’Iran aurait précédemment fourni à la Russie des missiles à moyenne portée de la famille Fateh-110, capables de frapper des cibles jusqu’à 700 kilomètres de distance. De plus, les deux nations collaboreraient dans la production de drones kamikazes Shahed-136, régulièrement utilisés pour des frappes en territoire ukrainien.

Une escalade qui inquiète la communauté internationale

L’administration américaine prend très au sérieux ces nouvelles informations. Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a souligné que tout transfert de missiles balistiques iraniens vers la Russie représenterait une aggravation considérable du soutien de Téhéran au conflit. Cette déclaration traduit la préoccupation croissante de Washington face à l’implication de pays tiers dans la guerre, qui pourrait potentiellement modifier l’équilibre des forces sur le terrain.

La réaction de la communauté internationale ne s’est pas fait attendre. Les responsables américains ont rapidement partagé ces informations avec leurs alliés, notamment lors d’un briefing organisé le 5 septembre à l’intention des ambassadeurs en poste à Washington. Cette démarche souligne la volonté des États-Unis de mobiliser un front uni face à ce qu’ils perçoivent comme une menace croissante pour la stabilité régionale et mondiale.

Des démentis et des interrogations

Face à ces accusations, l’Iran maintient une position de déni. La mission iranienne auprès de l’ONU à New York a fermement rejeté toute implication dans la fourniture de missiles balistiques à la Russie pour son engagement en Ukraine. Téhéran affirme s’abstenir de telles actions, tout en appelant paradoxalement les autres nations à cesser de livrer des armes aux parties impliquées dans le conflit.

L’évolution de ce dossier pourrait avoir des répercussions importantes sur les dynamiques du conflit en Ukraine, mais aussi sur les relations diplomatiques entre les grandes puissances. La communauté internationale reste en alerte, consciente que chaque nouveau développement dans cette guerre déjà longue peut potentiellement redéfinir les enjeux stratégiques et géopolitiques à l’échelle mondiale.