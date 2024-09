Santé: une étude alerte sur ce grave danger

Outre les maladies infectieuses, comme le COVID-19 ou la Mpox (variole du singe) plus récemment, les autorités sanitaires s’affairent à travailler autour d’un sujet en particulier : la résistance aux antibiotiques. Et justement, une récente étude est venue démontrer qu’avec le temps, la situation pourrait devenir dramatique.

En effet, selon une étude publiée dans le média The Lancet, d’ici aux 25 prochaines années, de millions de personnes pourraient mourir des suites d’infections résistantes aux antibiotiques généralement admis. Les chercheurs évoquent le chiffre affolant de 39 millions de victimes d’ici à deux décennies et demie. Il est encore possible, cependant, d’éviter ce triste scénario.

Crainte sur l’antibiorésistance

Premièrement, ce défi est bien connu des scientifiques, qui évoquent le sujet depuis de nombreuses années déjà. Il s’agit toutefois de la première vraie étude qui parvient à chiffrer de manière tout à fait plausible, le nombre de décès qu’il pourrait y avoir dû à la résistance des bactéries et autres agents pathogènes aux traitements antimicrobiens que les médecins recommandent.

Les chercheurs s’alarment notamment de voir que le nombre de décès dus au staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM) ont fortement augmenté. D’ici à 2050, le nombre de personnes qui pourrait mourir des suites d’une infection à cet agent, pourrait exploser de +67% par rapport à 2021, pour venir toucher les 1.9 million de victimes environ. Plus globalement, la résistance aux antibiotiques pourrait faire 8.22 millions de décès, par ans.

Près de 40 millions de personnes sont à risque

En dézoomant, les chercheurs annoncent même la possibilité d’assister à 39 millions de décès directs partout dans le monde, entre 2025 et 2025. Seule solution ? Une revue complète et une amélioration de l’offre actuellement disponible ainsi qu’un partage plus équitable de ces ressources, pour éviter de véritables catastrophes humanitaires, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, notamment.