Sénégal : El Hadji Mansour Mbaye en deuil

La communauté des communicateurs traditionnels au Sénégal traverse une période de deuil. Babacar Abdoulaye Mbaye, plus connu sous le nom de Mbaye Diop Fary Mbaye, fils d’El Hadj Mansour Mbaye, président emblématique de cette institution, est décédé ce lundi matin à Dakar. La prière mortuaire est prévue cet après-midi à la Zawiya El Hadj Malick Sy, à Tivaouane, où il sera ensuite inhumé à Khalkhouss. Cette perte affecte profondément sa famille et toute la communauté, plongeant le monde des communicateurs traditionnels dans une grande tristesse.

La disparition de Babacar Abdoulaye Mbaye a suscité une vive émotion au sein de la communauté religieuse et culturelle du Sénégal. Fils d’un homme respecté et considéré comme une figure clé des communicateurs traditionnels, le défunt était également connu pour son attachement aux valeurs spirituelles et culturelles de son pays. Tivaouane, ville sainte de recueillement et de spiritualité, accueillera ainsi les funérailles dans une atmosphère marquée par le respect et la solennité.

Cette disparition est un rappel douloureux pour la communauté qui voit partir un autre membre précieux, mais c’est aussi un moment d’unité et de solidarité autour de la famille d’El Hadj Mansour Mbaye, en hommage à son engagement indéfectible en faveur de la préservation des traditions orales et culturelles sénégalaises. La rédaction de La Nouvelle Tribune présente ses condoléances à la famille de l’illustre disparu.