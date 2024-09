Sénégal : Guy Marius Sagna s’exprime après son agression (Vidéo)

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a été victime d’une violente agression au Togo alors qu’il participait à une mission parlementaire dans le cadre de la CEDEAO. Ce dimanche, il a répondu à l’invitation de la députée togolaise Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson pour assister à une réunion publique organisée par l’opposition togolaise, la plateforme « Dynamique pour la Majorité du Peuple » (DMP). L’événement a été brutalement interrompu lorsqu’un groupe de nervis a attaqué l’assemblée, ciblant Guy Marius Sagna en particulier. Le député a subi des blessures au bras et au visage, et des examens médicaux sont en cours pour évaluer l’étendue de ses blessures.

Des témoins sur place ont rapporté que les assaillants ont agi à visage découvert et ont vandalisé plusieurs véhicules, mais la police locale n’est pas intervenue, laissant les agresseurs fuir sans être inquiétés. Cet incident soulève des questions sur la sécurité des personnalités publiques lors de déplacements à l’étranger, et pourrait avoir des répercussions diplomatiques dans les relations entre le Sénégal et le Togo.

Publicité

« C’est extrêmement grave. Quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO cela signifie qu’on peut tout faire au peuple togolais. Ils m’ont frappé comme un ballon de football » a déclaré Guy Marius Sagna.

Le député, connu pour son engagement en faveur des droits humains et de la justice sociale, est souvent à l’avant-garde des luttes pour la démocratie et les libertés en Afrique de l’Ouest.

Cet acte de violence à son encontre intervient dans un contexte de tensions politiques au Togo. Des voix s’élèvent déjà au Sénégal pour condamner cette agression et demander que des mesures soient prises pour protéger les parlementaires en mission, ainsi que pour enquêter sur cet incident.