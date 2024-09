Sénégal : Habib Beye en deuil

image d'illustration

Habib Beye, l’ancien international sénégalais et personnalité du football, est plongé dans le deuil suite au décès de son père, Abdou Beye, une figure historique du sport sénégalais. Abdou Beye a joué un rôle important dans l’essor du football national dans les années 1960, notamment en portant les couleurs du Racing, Poissy et Unic-Fiat. Il était l’un des pionniers ayant ouvert la voie à de futures générations de footballeurs sénégalais. Bien qu’installé en France ces dernières années, son influence reste vivace dans la mémoire sportive du Sénégal.

Ce départ a profondément touché la communauté sportive. Habib Beye, qui a lui-même marqué l’histoire en tant que joueur, a reçu de nombreux messages de condoléances de la part de ses collègues, fans et institutions du football. Son parcours en tant que défenseur des Lions de la Teranga et son succès dans les médias sportifs comme consultant, a élargi la reconnaissance de son nom bien au-delà des frontières du Sénégal. La carrière de Beye père, bien que moins médiatisée, a pavé la voie pour des talents sénégalais contemporains, et son influence se fera ressentir encore longtemps.

Publicité

Abdou Beye est décédé dans un hôpital en France. Sa contribution au football sénégalais ne se limite pas à ses performances sur le terrain, mais s’étend à son impact sur les jeunes générations de joueurs et de supporters qui se sont inspirés de sa carrière. Aujourd’hui, la disparition de cette figure emblématique est vue comme une grande perte pour le football africain, mais son héritage, à travers son fils et ses contributions au sport, perdurera dans la mémoire collective.

Habib Beye, par sa carrière d’entraîneur et de consultant, s’inscrit dans la continuité de l’héritage de son père. Sa position actuelle au Red Star FC et son rôle médiatique témoignent d’une passion pour le football héritée de sa famille, qu’il continuera de porter malgré cette épreuve. En cette période difficile, les messages de solidarité affluent, avec un appel à se souvenir des pionniers comme Abdou Beye qui ont façonné le football sénégalais moderne. La rédaction de lanouvelletribune présente ses condoléances à la famille Beye.