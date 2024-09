Sénégal : la date du Gamou annoncée

photo d'illustration

La Commission nationale de concertation sur le Croissant Lunaire (Conacoc) s’est réunie le mardi 3 septembre 2024 pour observer le croissant lunaire et déterminer le début du mois de Rabbi Al-Awwal, également appelé mois du Gamou. Après avoir consulté ses représentants à travers le pays, la Conacoc a confirmé que le croissant lunaire n’a été observé nulle part au Sénégal. Par conséquent, le début du mois de Rabbi Al-Awwal est fixé au jeudi 5 septembre 2024.

Cette décision est cruciale car elle détermine la date du Gamou, la célébration de la naissance du Prophète Mohammed (PSL), une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman au Sénégal. Le Gamou 2024 sera donc célébré le dimanche 15 septembre 2024.

Publicité

Le Gamou est une occasion spéciale pour les musulmans du Sénégal de se rassembler pour commémorer la vie et les enseignements du Prophète Mohammed (PSL). Des prières, des récitations du Coran et des chants religieux marqueront cette journée. Les familles et les communautés se préparent à accueillir cet événement avec une grande ferveur, soulignant l’importance de cette tradition dans la vie religieuse et culturelle du pays.

Cette célébration s’accompagne également de moments de partage, de générosité et de réflexion spirituelle, renforçant les liens sociaux et la solidarité au sein de la communauté musulmane sénégalaise.