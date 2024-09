Sénégal : la ville de Touba sous les eaux

Photo d'illustration

Touba, ville emblématique du Sénégal, subit des inondations dévastatrices suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Plusieurs quartiers, dont Janatu, Ndamatou, et Keur Niang, ont été particulièrement affectés, obligeant des centaines de familles à fuir leurs maisons en pleine nuit. Les dégâts matériels sont considérables, avec des maisons, routes et infrastructures submergées.

Cette situation met en lumière l’urgence d’améliorer les systèmes de drainage dans la région, souvent touchée par les inondations lors de la saison des pluies. Les autorités locales et les secours sont actuellement mobilisés pour apporter de l’aide aux sinistrés, tandis que des solutions pérennes pour lutter contre ce phénomène sont de plus en plus demandées par les habitants.

Des campagnes de solidarité ont également été lancées pour venir en aide aux familles démunies, avec des appels à l’État pour renforcer les infrastructures et améliorer la gestion des risques liés aux précipitations intenses.