Sénégal : une centaine de migrants bloqués en Libye de retour au bercail

Photo d'illustration : Mathieu Galtier/IRIN

Jeudi, 195 migrants sénégalais ont été rapatriés de Libye vers le Sénégal grâce à un vol affrété par les autorités sénégalaises. Cette opération de retour volontaire illustre l’engagement du gouvernement à protéger ses ressortissants en difficulté à l’étranger. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, a réaffirmé l’importance de ces efforts, notamment en collaboration avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il a souligné que les rapatriés bénéficieront d’un suivi et d’un soutien à leur réintégration dans le pays.

Lors de l’accueil à Dakar, M. Diouf a déclaré que des initiatives similaires sont en cours, notamment pour 352 autres Sénégalais actuellement retenus au Maroc, qui devraient être rapatriés dans les jours à venir. Le secrétaire d’État a également mis en lumière les conditions précaires auxquelles ces migrants sont confrontés en Libye, un pays marqué par les conflits et l’instabilité, avec des infrastructures publiques, notamment hospitalières, en ruines.

Publicité

Le groupe de rapatriés comprenait des enfants, illustrant la gravité de la situation humanitaire. M. Diouf a rassuré que les migrants recevront un soutien continu via les bureaux d’accueil et d’orientation (BAOS) répartis dans les 14 régions du Sénégal, avec un accompagnement spécifique pour faciliter leur réinsertion sociale et économique.

Les migrants sénégalais en Libye font face à des défis majeurs, notamment l’absence de papiers d’identité, les risques liés au conflit armé, et les conditions de vie déplorables dans les centres de détention. L’État sénégalais, en partenariat avec des organisations internationales, s’engage à offrir un nouveau départ à ces migrants en leur proposant des opportunités professionnelles et des services d’accompagnement.

Ce rapatriement massif témoigne de la volonté du Sénégal de protéger sa diaspora et de créer des conditions favorables à la réintégration des migrants. L’accent est mis sur l’importance de l’accompagnement économique pour permettre à ces rapatriés de reconstruire leur vie au Sénégal, tout en participant à la croissance du pays.

Le secrétaire d’État a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux, comme l’OIM, afin de mieux protéger les Sénégalais de l’extérieur et de leur offrir des perspectives viables.

Publicité

Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large du Sénégal pour lutter contre les migrations irrégulières et encourager des alternatives locales à travers des initiatives économiques et sociales. Cette opération de rapatriement s’inscrit dans une série de mesures destinées à accompagner le retour des Sénégalais bloqués à l’étranger, et à les aider à trouver une stabilité durable dans leur pays d’origine.