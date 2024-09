Situation des dialysés au Bénin : Et si Talon revenait à une prise en charge gratuite ?

Photo (archives) : Présidence de la République du Bénin

Au cours du Conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2024, le gouvernement s’est penché sur la situation des personnes souffrant d’insuffisance rénale au Bénin. On retient que l’actuel patron de la Marina a l’intention de réduire la souffrance de ces enfants du Bénin qui luttent chaque semaine contre cette maladie dont le traitement est très onéreux. Si déjà, ces efforts sont louables, on est tout de même en droit de se poser une question. Patrice Talon ne peut-il pas aller plus loin en revenant à une prise en charge gratuite ?

A coup sûr, aucun Béninois n’hésiterait à répondre par l’affirmative à cette interrogation. Au cours de ces dernières années, les cris de détresse de ces malades se sont multipliés. On serappelle encore de Guy Ernest Kaho, cet écrivain, présentateur télé et animateur d’ateliers de théâtre béninois très connu dans la production « Taxi Brousse ». Ce talentueux Béninois a été emporté par cette maladie. Peu avant son décès, il avait lancé un SOS afin d’être sauvé. Malgré la grande générosité observée après cet appel, il n’a pas vécu très longtemps. Il est décédé le 25 mai 2022 certainement faute de moyens. Plusieurs autres Béninois meurent dans l’anonymat parce qu’ils n’ont pas eu le soutien nécessaire pour faire face aux différentes dépenses que nécessite la dialyse. Le journaliste béninois Judicaël Gbaguidi continue de solliciter chaque fois de l’aide pour honorer ses rendez-vous hebdomadaires dans le cadre de ce traitement.

Publicité

Il est certain que les mesures annoncées par le gouvernement ce mercredi pourraient alléger le lourd fardeau à ces malades. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres, on note que l’objectif est d’exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits, de droits et taxes de douanes afin de réduire davantage « le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients ». Les unités de dialyse de Cotonou et de Parakou ont été également renforcées « par l’acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d’équipements divers ». Les dispositions ont été prises pour permettre une disponibilité des kits.

Le Bénin devrait aller à l’école du Niger…

Ce sont autant de mesures du gouvernement qu’il est important de saluer avec beaucoup de bruits. Mais dans un contexte où, la vie coûte chère, le gouvernement du président Patrice Talon devrait aller à l’école du Niger sur le plan de la prise en charge des personnes souffrant de l’insuffisance rénale. Pour ce qu’on sait, il y a quelques semaines, les autorités nigériennes ont supprimé les frais de dialyse dans leur pays.

Le retour à une prise en charge gratuite aurait le mérite de sauver la vie de plusieurs Béninois qui n’ont pas la force nécessaire pour faire face à cette maladie. Selon le point qui a été récemment fait par le ministre la Santé, Benjamin Hounkpatin, 512 personnes sous dialyse sont décédées au cours de la période du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2023. Toujours selon les chiffres qu’il a avancés, la dialyse coûte en moyenne annuellement 20 132 152 F Cfa par dialysé soit 1 677 679 F Cfa par mois et par personne dialysée. D’autres chiffres officiels indiquent que sur les 412 personnes sous dialyse au Bénin actuellement, 124 font face aux soins à leurs frais. Les autorités béninoises ne pourraient-elles pas sauver ces 124 fils du pays en revenant à une prise en charge gratuite de cette maladie ?