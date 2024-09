Tourisme au Maghreb : une destination attire 4 millions de visiteurs

Le Maroc, destination emblématique du tourisme mondial, poursuit son ambition de relancer pleinement ce secteur crucial pour son économie. Durant les mois estivaux de juillet et août 2024, le royaume a attiré 4,4 millions de touristes, démontrant l’efficacité des réformes initiées pour booster le secteur après la pandémie de Covid-19. Ce résultat impressionnant, dévoilé par la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, témoigne d’une augmentation de 21 % par rapport à la même période de 2023. En cumul depuis janvier 2024, 11,8 millions de visiteurs ont posé pied au Maroc, dépassant de 1,6 million les chiffres enregistrés l’année précédente.

Ce renouveau du tourisme marocain s’inscrit dans le cadre de la « Feuille de route touristique 2023-2026 », un plan stratégique dévoilé en mars 2023. Ce programme, conçu pour revitaliser un secteur fortement affecté par la crise sanitaire, prévoit d’atteindre 17,5 millions de visiteurs annuels d’ici 2026. Avant la pandémie, le tourisme représentait 7 % du produit intérieur brut (PIB) marocain et constituait une source essentielle de devises étrangères pour le pays. La Covid-19 avait cependant infligé une baisse d’activité historique, avec une chute de 78,5 % du nombre de touristes en 2020.

Pour soutenir cette relance, le royaume chérifien a investi massivement dans l’extension des infrastructures. Les aéroports du pays ont été agrandis et modernisés pour mieux accueillir le flux croissant de voyageurs, tandis que les connexions ferroviaires et routières ont été considérablement améliorées pour faciliter l’accès aux différentes régions touristiques. La ligne de train à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, inaugurée récemment, joue un rôle clé dans l’augmentation du tourisme interne et externe.

Par ailleurs, des campagnes de promotion internationale ont été lancées pour accroître la visibilité du Maroc sur la scène mondiale. Le pays met en avant sa richesse culturelle, son patrimoine diversifié, et ses paysages uniques qui vont des plages ensoleillées aux montagnes de l’Atlas, en passant par les déserts du sud.

Avec un objectif de 17,5 millions de touristes annuels à l’horizon 2026, le Maroc veut se positionner comme l’une des principales destinations touristiques mondiales. Cette ambition repose sur un renforcement de l’offre touristique, une amélioration continue des services, et un soutien accru aux professionnels du secteur. Pour y parvenir, des partenariats avec des acteurs internationaux du tourisme sont régulièrement signés, permettant de diversifier l’offre tout en assurant une meilleure qualité d’accueil et de services pour les visiteurs.

Le Maroc s’engage également dans un tourisme durable, visant à préserver ses ressources naturelles et à valoriser le tourisme éco-responsable. Des initiatives visant à promouvoir l’artisanat local, la culture berbère, et les traditions rurales ont vu le jour pour attirer des voyageurs soucieux de l’environnement et de la découverte culturelle.