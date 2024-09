Visas en Europe: ce pays du maghreb 4ème dans le classement des visas reçus

Photo d'illustration

L’obtention d’un visa pour l’Europe demeure un parcours semé d’embûches pour de nombreux ressortissants africains. Les procédures complexes, les délais d’attente interminables et les taux de refus élevés font partie du quotidien de ceux qui aspirent à fouler le sol européen. Les exigences strictes en matière de documents, les contrôles minutieux des antécédents et les entretiens rigoureux constituent autant d’obstacles à franchir. Cette situation, souvent qualifiée de « forteresse Europe« , alimente frustrations et désillusions parmi les candidats au voyage, qu’il s’agisse d’étudiants, de professionnels ou de simples touristes. Malgré ces difficultés, certains pays africains parviennent à tirer leur épingle du jeu, comme en témoignent les récentes statistiques européennes sur l’octroi des titres de séjour.

Le Maroc, une exception dans le paysage africain

Dans ce contexte peu favorable, le Maroc se démarque nettement. Selon les dernières données de l’Office européen des statistiques (Eurostat), le royaume chérifien s’est hissé en 2023 à la quatrième place des nationalités les plus susceptibles d’obtenir un titre de séjour dans l’Union européenne. Avec 179 200 permis accordés, les Marocains représentent une part significative des 3,7 millions de titres délivrés à des ressortissants non européens. Cette performance remarquable place le Maroc juste derrière l’Ukraine, la Biélorussie et l’Inde, devançant ainsi de nombreux autres pays africains et du monde.

Les raisons de cette réussite sont multiples. La proximité géographique avec l’Europe, les liens historiques et culturels, ainsi que les accords de coopération entre le Maroc et l’UE jouent certainement un rôle. Mais c’est aussi le résultat d’efforts diplomatiques soutenus et d’une politique migratoire qui cherche à équilibrer les intérêts nationaux avec les opportunités offertes par la mobilité internationale.

Une diversité de motifs pour les titres de séjour

L’analyse des motifs d’obtention des titres de séjour pour les Marocains révèle une image nuancée de leur présence en Europe. La réunification familiale domine avec 50,3% des permis accordés, soulignant l’importance des liens familiaux transnationaux. Les motifs professionnels et les études représentent chacun environ 20% des titres, illustrant la contribution des Marocains à l’économie et au paysage académique européens. Ces chiffres reflètent une intégration diversifiée, allant au-delà des stéréotypes sur l’immigration.

À l’échelle européenne, le travail reste la principale raison d’octroi de titres de séjour, représentant 33,8% du total. Cependant, on observe une légère baisse par rapport à 2022, peut-être due aux fluctuations économiques post-pandémie. En revanche, les séjours pour études connaissent la plus forte hausse (+13,5%), témoignant de l’attractivité croissante des universités européennes pour les étudiants internationaux.

Vers une redéfinition des relations Europe-Afrique ?

Néanmoins, le chemin vers une mobilité plus fluide entre l’Afrique et l’Europe reste long. Les disparités entre pays africains dans l’accès aux visas européens persistent, alimentant des sentiments d’injustice et de frustration. Pour l’UE, le défi consiste à trouver un équilibre entre la sécurité de ses frontières et l’ouverture nécessaire à une coopération fructueuse avec ses voisins du Sud. Pour les pays africains, il s’agit de continuer à plaider pour des procédures de visa plus équitables tout en travaillant à renforcer leurs propres institutions et économies.