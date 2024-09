Voici désormais la femme la plus riche du monde

Alice Walton. Photo : Getty Images

Alice Walton, la fille unique du fondateur de Walmart, Sam Walton, est redevenue la femme la plus riche du monde, surpassant l’héritière de L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers. Ce changement de position dans le classement des fortunes mondiales est principalement dû à la hausse significative des actions Walmart, qui ont augmenté de 47 % depuis le début de l’année, tandis que celles de L’Oréal ont chuté de 13 %. Avec une fortune estimée à 89,1 milliards de dollars, Alice Walton occupe désormais la 21e place du classement des personnes les plus riches au monde.

Bien qu’elle ait vendu une grande partie de ses actions au fil des ans, ainsi que ses frères Jim et Rob Walton, la famille Walton conserve environ 46 % de l’entreprise, en partie grâce à des rachats d’actions stratégiques. Cette stratégie a permis d’éviter la dilution de leur participation dans Walmart. Les héritiers de Sam Walton restent ainsi parmi les principaux actionnaires de l’entreprise, dont l’expansion continue à influencer leur immense fortune.

Alice Walton, âgée de 74 ans, s’est orientée vers l’art et la philanthropie au fil des ans. Bien qu’elle ait brièvement travaillé chez Walmart en tant qu’acheteuse de vêtements pour enfants, elle a rapidement quitté le monde des affaires pour se consacrer à sa passion pour l’art. Elle a joué un rôle déterminant dans la création du Crystal Bridges Museum of American Art, un projet ambitieux dont le financement provient majoritairement de fonds familiaux, notamment ceux de son frère décédé, John Walton, et de leur mère.

Outre son intérêt pour l’art, Alice Walton a également accru ses initiatives philanthropiques, en injectant des milliards de dollars dans des projets caritatifs familiaux, notamment l’Art Bridges Foundation, qui soutient des musées à travers les États-Unis. Elle a aussi lancé un projet novateur dans le domaine de la santé, avec la création de l’Alice L. Walton School of Medicine, prévue pour accueillir ses premiers étudiants en 2025. Ce projet témoigne de son engagement croissant dans les domaines de la santé et du bien-être.

Le parcours d’Alice Walton met en lumière l’évolution de la gestion des affaires familiales chez les Walton. Tandis que ses frères Rob et Jim ont été plus impliqués dans les opérations de Walmart, notamment au sein de son conseil d’administration, elle a préféré s’investir dans des projets artistiques et philanthropiques. Ces choix soulignent l’impact diversifié de la famille Walton, tant dans le domaine des affaires que dans la culture et la société.