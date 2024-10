2è édition du café des finances publiques au Bénin : le principe de l’unité de trésorerie en débat

Oumara Karimou Assouma, Directeur Général du trésor et de la comptabilité publique. Photo : DR

Sur le thème « Le principe de l’unité de trésorerie », la 2e édition du Café des finances publiques organisée par la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s’est tenue vendredi 25 octobre 2024, au ministère de l’économie et des finances. Acteurs du monde des finances et de la Société civile, chercheurs, universitaires et étudiants ont été rassemblés ce 25 octobre pour échanger sur la centralisation des ressources publiques au sein d’un compte unique.

Laquelle centralisation constitue un pilier fondamental pour la transparence et l’efficacité de la gestion publique, d’après Oumara Karimou Assouma, directeur général du trésor et de la comptabilité publique. Il a estimé que cette 2e édition est venue à point nommé pour rappeler l’importance du principe de l’unicité de trésorerie dans la gestion des finances publiques, susciter une réflexion approfondie sur les défis et sa mise en œuvre dans le contexte national, identifier les leviers pour renforcer la coordination entre les différentes entités de l’Etat en matière de gestion de la trésorerie. « L’unité de trésorerie permet de mieux contrôler les flux financiers, d’optimiser les ressources disponibles et de réduire le coût de la dette », a précisé le directeur général du Trésor.

Publicité

Le thème de cette édition selon la Secrétaire générale adjointe du ministère des finances revêt une importance particulière pour l’administration publique et au-delà, pour l’ensemble des concitoyens. Awaou Bako a évoqué à l’occasion, les chantiers importants de réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur, notamment la gestion de la trésorerie de l’Etat et le cadre public du Trésor. « Le café des finances publiques, loin d’être un énième cénacle de discussion sans finalités complexes, se positionne véritablement comme un vrai creuset pour l’émergence des solutions innovantes aux problèmes de la gestion financière publique au Bénin », a laissé entendre la Secrétaire générale adjointe.