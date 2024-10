Afrique : 500 millions $ mobiliser pour construire des routes

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Nigeria a récemment pris des mesures significatives pour renforcer son réseau routier en mobilisant un financement de près de 820 milliards de nairas (soit environ 500 millions de dollars). Ce fonds est destiné à deux projets majeurs. Il s’agit de la réhabilitation de la route reliant Abuja à Kaduna et Kano, ainsi que l’achèvement de l’axe Bodo-Bonny-Opobo, deux infrastructures stratégiques pour la connectivité nationale et régionale.

L’un des projets prioritaires de ce financement est la remise à niveau de la route Abuja-Kaduna-Kano. Ce tronçon, qui relie le centre et le nord du pays, est essentiel pour les déplacements des biens et des personnes au Nigeria. Le projet consiste à transformer cette route en une autoroute à double voie, augmentant ainsi sa capacité et améliorant la sécurité routière. Ce projet a toutefois été retardé depuis plusieurs années, notamment en raison de controverses sur son coût. La route fait partie du corridor transsaharien Lagos-Alger, un projet initié dans les années 60, visant à relier l’Afrique subsaharienne au Maghreb.

Publicité

Avec le financement enfin débloqué et la supervision confiée au groupe français Julius Berger, les autorités nigérianes espèrent accélérer l’achèvement de cette autoroute stratégique. La réhabilitation de cette voie renforcera également la connectivité régionale, facilitant les échanges commerciaux à travers le nord du Nigeria et au-delà des frontières.

Parallèlement à la modernisation de la route Abuja-Kaduna-Kano, le gouvernement nigérian a également orienté une partie de ce financement vers l’achèvement de la route reliant Bodo à Bonny et Opobo. Située dans le sud du pays, cette route est d’une importance cruciale pour relier les localités du sud au centre du Nigeria, facilitant ainsi les échanges entre ces régions.

L’achèvement de cet axe routier contribuera non seulement à désenclaver certaines régions, mais permettra aussi de dynamiser l’économie locale, en améliorant l’accès aux infrastructures et en favorisant la circulation des biens et des services. Cette initiative renforce l’ambition du Nigeria d’améliorer son réseau de transport intérieur et de stimuler son développement économique à long terme.

Le projet Abuja-Kano s’inscrit dans un cadre plus vaste. En effet, le corridor transsaharien Lagos-Alger est un réseau de neuf routes transafricaines principales conçu pour faciliter l’interconnexion entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb. Ce projet, initié dans les années 1960, a pour but de créer un lien rapide et efficace entre les régions, et d’encourager le commerce intra-africain. Le financement de ce réseau provient à la fois des pays impliqués et de la Banque africaine de développement.

Publicité

Une fois finalisée, l’autoroute Abuja-Kano fera partie intégrante de ce vaste projet transafricain, ce qui permettra de renforcer non seulement la connectivité intérieure du Nigeria, mais aussi d’améliorer l’intégration sous-régionale et continentale. L’objectif est de faciliter le transport de biens et de personnes, stimulant ainsi les échanges commerciaux et renforçant les liens économiques à travers l’Afrique.