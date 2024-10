Afrique du Nord : accord avec l’Allemagne pour booster le secteur de l’hydrogène vert

Photo DR

L’Égypte ambitionne de se positionner parmi les leaders mondiaux de l’exportation d’hydrogène propre, une stratégie en phase avec les tendances mondiales vers une transition énergétique durable. Pour concrétiser cette ambition, le gouvernement égyptien a récemment intensifié ses efforts en scellant un partenariat stratégique avec l’État fédéral allemand de Bavière.

Ce jeudi 3 octobre au Caire, une déclaration d’intention a été signée entre le ministre égyptien de l’Électricité et des Énergies renouvelables et le ministre d’État bavarois, marquant ainsi le début d’une coopération renforcée entre les deux parties dans le domaine de l’hydrogène. Cet accord s’inscrit dans une volonté commune d’explorer et de développer le commerce de l’hydrogène vert. Il intervient à un moment où le pays d’Afrique du Nord cherche à diversifier ses sources d’énergie et à s’imposer sur le marché international des énergies propres.

Le partenariat entre l’Égypte et la Bavière met l’accent sur plusieurs axes clés de développement. Il s’agit notamment d’identifier les capacités de production d’hydrogène, de renforcer la logistique nécessaire à son transport et de suivre les avancées technologiques dans ce secteur émergent. En outre, l’accord encourage la recherche et le développement de projets communs, avec une attention particulière à l’utilisation des énergies renouvelables, comme l’énergie solaire et éolienne, pour produire de l’hydrogène vert.

L’objectif à long terme pour l’Égypte est de créer un écosystème intégré qui pourra non seulement répondre à ses besoins énergétiques domestiques, mais aussi lui permettre d’exporter vers des marchés étrangers, notamment en Europe, où la demande pour des énergies propres ne cesse de croître. La déclaration d’intention signée avec la Bavière constitue ainsi un premier pas vers la mise en place de cette chaîne de valeur internationale.

Ce partenariat reflète la vision ambitieuse du gouvernement égyptien, qui souhaite jouer un rôle de premier plan dans la transformation du paysage énergétique régional. L’Égypte, déjà dotée de conditions géographiques et climatiques favorables à l’exploitation des énergies renouvelables, se trouve en position de force pour devenir un hub stratégique dans la production et l’exportation d’hydrogène vert.

Le ministre égyptien de l’Électricité a souligné l’importance de cette coopération dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Selon lui, l’hydrogène vert représente une opportunité inédite pour son pays de diversifier son économie tout en réduisant son empreinte carbone, conformément aux engagements pris lors de la COP27.

Le pays arabe possède un potentiel immense pour développer le secteur de l’hydrogène vert grâce à ses abondantes ressources naturelles, son ensoleillement, ses vastes terres désertiques et ses vents favorables. La collaboration avec la Bavière devrait lui permettre d’accélérer le développement des infrastructures nécessaires, tout en capitalisant sur le savoir-faire allemand dans ce domaine.