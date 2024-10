Gaz au Maghreb : un site entrera bientôt en production

Photo d'illustration

Le Maroc s’apprête à entrer dans une nouvelle ère énergétique, misant sur le potentiel de ses ressources gazières pour attirer des investisseurs de premier plan. Le projet de développement du gisement gazier de Tendrara, situé dans l’est du pays, symbolise cette ambition. Porté par la société britannique Sound Energy, le projet Tendrara connaît actuellement des avancées significatives, notamment avec la finalisation des opérations de reconditionnement sur les puits TE-6 et TE-7. Ce sont des étapes cruciales avant le démarrage de la production prévue pour juin 2025.

Le secteur énergétique marocain attire de plus en plus l’attention des investisseurs internationaux. La stabilité politique du pays, combinée à sa volonté de diversifier ses sources d’énergie, en fait un marché attractif pour les compagnies spécialisées dans le pétrole et le gaz. Pour le Maroc, l’exploitation des gisements de gaz est une opportunité non seulement pour répondre à la demande interne, mais également pour se positionner en tant que futur acteur clé dans l’exportation de gaz en Afrique du Nord.

Avec des acteurs comme Sound Energy, qui a déjà une solide expérience dans le développement de projets énergétiques, le Maroc espère rentabiliser rapidement ses ressources. La mini-usine de gaz naturel liquéfié (GNL), actuellement en phase finale de développement à Tendrara, est au centre de cette stratégie.

Le projet de Tendrara, mené par Sound Energy, connaît des progrès notables. Initialement prévue pour la fin de 2024, la mise en service de l’infrastructure a été reportée à juin 2025. Ce report, annoncé le 7 octobre, est dû à la complexité des travaux de reconditionnement menés sur les puits TE-6 et TE-7, qui constituent des éléments essentiels pour garantir la viabilité du projet à long terme.

Selon les prévisions, la micro-usine de GNL sera capable de produire et de traiter le gaz extrait de ces puits, marquant ainsi le début de l’exploitation commerciale de cette ressource au Maroc. Sound Energy a d’ailleurs exprimé sa satisfaction quant aux avancées techniques réalisées, considérant ces étapes comme un signal fort pour le démarrage imminent de la production.

Le développement du site de Tendrara représente bien plus qu’un simple projet énergétique pour le Maroc. Il s’agit d’une étape clé dans la stratégie nationale visant à diversifier les sources d’énergie et à réduire la dépendance aux importations. Le gaz naturel, en particulier, est perçu comme une alternative plus propre aux autres formes d’énergie fossile, ce qui correspond aux ambitions du pays en matière de transition énergétique.

Le ministre marocain de l’Énergie a récemment réaffirmé l’importance de projets comme celui de Tendrara pour soutenir la croissance économique et renforcer l’indépendance énergétique du pays. « La production de gaz naturel va non seulement répondre à la demande croissante du marché interne, mais également renforcer notre position en tant que futur hub énergétique en Afrique du Nord », a-t-il déclaré lors d’un point de presse en septembre dernier.

Pour les investisseurs, le Maroc offre un cadre réglementaire stable et attractif, essentiel pour le développement de projets à long terme dans le secteur des hydrocarbures. Les opportunités offertes par le gisement de Tendrara sont d’autant plus attrayantes que le pays a multiplié les initiatives pour soutenir l’investissement étranger dans ce secteur.

En capitalisant sur l’expertise de Sound Energy et en attirant d’autres partenaires internationaux, le Maroc espère non seulement exploiter ses ressources naturelles de manière optimale, mais aussi générer des revenus importants pour soutenir son développement économique.

Si tout se déroule comme prévu, la première production de gaz à Tendrara en 2025 pourrait ouvrir la voie à d’autres développements similaires dans d’autres régions du Maroc. Le potentiel gazier du pays est encore sous-exploité, mais des projets comme Tendrara montrent qu’il existe un véritable appétit pour faire du Maroc un acteur majeur du gaz en Afrique.