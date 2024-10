Armées au Maghreb: hausse du budget militaire en pleine tension

Photo: Marines

Il y a quelques jours, la presse italienne évoquait un éventuel conflit armé au Maghreb, entre le Maroc et l’Algérie. Sur fond de tensions en lien avec la question du Sahara occidental, Alger vivrait mal le fait que la communauté internationale se range, peu à peu, derrière le plan d’autonomie imaginé par Rabat.

Et ces informations, quand bien même, elles n’ont été commentées ni d’un côté, ni de l’autre, tendent à démontrer qu’effectivement, la situation est particulièrement tendue, peut-être même plus que ce qu’il est généralement admis. Face aux tensions maximales, le gouvernement marocain a d’ailleurs effectué une annonce extrêmement importante et pleine de sens.

Le Maroc renforce son ministère de la Défense

Dans son PLF 2025 (Projet de loi de finances 2025), il apparaît que le ministère de la Défense serait doté d’un budget largement plus conséquence qu’en 2024. Celui-ci passerait ainsi de 124 à 133 milliards de Dirhams. Une hausse de plus de 7% qui permettra aux Forces Armées Royales de réparer une grande partie de ses équipements, mais aussi et surtout, d’investir dans du matériel neuf.

Cette hausse s’explique également par la volonté marocaine de créer et de développer deux zones d’accélération industrielle, pour la défense. Enfin, les salaires des forces armées et de leurs représentants seront également revus à la hausse. C’est donc tout un secteur qui va pouvoir se restructurer et se développer à travers une dotation de 9 milliards de dirhams supplémentaires, à l’année.

Un budget en hausse en pleine période de tensions

Une hausse du budget qui n’est, en tout cas, pas présentée comme étant une réponse à la hausse des tensions qui touchent le Maroc et l’Algérie. Tout du moins, pas officiellement, le gouvernement ne s’étant pas du tout prononcé ou positionné sur le sujet, évoquant simplement un besoin interne. Une manière de ne pas jouer le jeu des petites phrases, même si certaines décisions sont particulièrement symboliques.