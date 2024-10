Armement au Maghreb: ce drone local dans le top 10 mondial

Le drone algérien El-Djazaïr 54 (DR)

La prolifération des conflits armés à travers le monde, de l’Ukraine aux tensions en mer de Chine méridionale, a catalysé une course aux armements sans précédent. Les dépenses militaires mondiales atteignent des sommets historiques, tandis que les technologies de pointe, notamment les drones, deviennent les pivots stratégiques des arsenaux modernes. Cette dynamique transforme radicalement l’industrie de la défense, poussant les nations à développer leurs capacités autonomes face aux bouleversements géopolitiques actuels.

Une prouesse technologique algérienne

L’El-Djazaïr 54 marque l’entrée fracassante de l’Algérie dans le cercle restreint des puissances aéronautiques militaires. Ce drone, développé localement, se hisse parmi les dix appareils les plus performants au monde selon Army Technology, référence américaine du secteur. Ses caractéristiques techniques rivalisent avec les standards internationaux : une autonomie exceptionnelle de 72 heures en vol continu, une vitesse de croisière de 220 km/h et une envergure imposante de 20 mètres. Sa polyvalence opérationnelle impressionne, particulièrement grâce à ses dix points d’emport pour l’armement et ses capacités anti-sous-marines sophistiquées.

Modernisation stratégique de l’arsenal

L’Algérie déploie une stratégie multidimensionnelle pour renforcer sa flotte aérienne. Au-delà de l’El-Djazaïr 54, le pays acquiert des drones chinois de pointe comme le HAL WJ-700, capable d’atteindre 800 km/h, et commande plusieurs CH-5 Rainbow aux performances similaires au MQ9 Predator américain. En parallèle, le développement du drone ASN 209 témoigne de la volonté algérienne de maîtriser l’ensemble de la chaîne de production.

Une puissance émergente dans le domaine des drones

L’expertise algérienne en matière de drones militaires bouleverse les équilibres régionaux. Les capacités anti-sous-marines avancées de l’El-Djazaïr 54, combinant radar ventral, détecteur d’anomalies magnétiques et capacité d’embarquer des bouées sonar et des torpilles, constituent un atout majeur en Méditerranée. Cette avancée technologique positionne l’Algérie comme un acteur clé de la surveillance maritime régionale. Le défi réside maintenant dans l’intégration efficace de ces équipements au sein des forces armées et dans la consolidation de l’autonomie technologique nationale. La réussite de ce programme de drones militaires illustre la capacité de l’industrie de défense algérienne à développer des technologies de pointe, ouvrant la voie à de nouvelles ambitions sur la scène internationale.