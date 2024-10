Banques au Maghreb: ce pays bien positionné en Afrique

Photo : © REUTERS/Youssef Boudlal

En Afrique, le secteur bancaire se structure à vitesse grand V, à tel point que certains établissements se développent un peu partout à travers le continent. Dans la région du Maghreb, un pays surpasse d’ailleurs les autres en la matière. Il s’agit du Maroc, qui enregistre de belles performances.

Selon une récente étude dont les résultats ont été partagés sur Jeune Afrique, ce sont 3 banques marocaines qui se trouvent parmi le top 20 des plus grandes banques africaines. Il faut toutefois légèrement nuancer ce même classement puisque les performances de ces établissements restent assez “moyennes” comparées à d’autres grands groupes bancaires à travers le monde.

3 banques marocaines parmi le top 20 des banques africaines

Pour autant, leur taille ne peut être ignorée. Ces banques, ce sont l’Attijariwafa bank qui se positionne en neuvième position de ce classement. Plus loin, la Banque Centrale Populaire (BCP) ainsi que la BMCE Bank of Africa qui, respectivement, se positionnent en 19eme ainsi qu’en 20eme position de ce classement. Pour parvenir à un tel top, plusieurs critères ont été pris en compte.

Le premier, concerne leur capacité à gérer le risque. Le second concerne plutôt leur aptitude à résister aux chocs économiques, notamment les plus récents. Cela pourrait s’expliquer par une forte activité en Afrique subsaharienne. Bien que la région reste volatile, d’importants revenus y sont générés (entre 15 et 20%, au total). Cela participe d’ailleurs à la nette amélioration de leur rentabilité.

Quelques axes d’amélioration

Quelques axes d’amélioration. La solvabilité de ces établissements n’atteint ou ne dépasse pas encore les standards africains de ce secteur bancaire. La question des politiques de redistribution qui sont menées pose aussi un problème. Seuls 43% des bénéfices ont, par exemple, été redistribués aux actionnaires en 2023. Enfin, les banques marocaines ne proposent pas assez de produits financiers sophistiqués.