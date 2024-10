Bénin : des réflexions approfondies pour éradiquer la drépanocytose lors d’un congrès

Photo : Présidence Bénin

Du 10 au 12 octobre 2024, le Bénin a accueilli au Palais des Congrès de Cotonou, le 19ᵉ Congrès international sur la drépanocytose. Ce congrès a été organisé par l’association Dorys, avec le soutien du ministère de la Santé et de l’Organisation mondiale de la Santé.

Pour la première fois, le congrès de Dorys s’est déroulé en Afrique, à Cotonou au Bénin. Ce rendez-vous crucial qui constitue un moment unique de partage, de réflexion et de collaboration sur la maladie qui affecte des millions de personnes et plus particulièrement en Afrique a rassemblé plus d’une vingtaine d’associations, des porteurs du gène et des centaines de professionnels de la santé.

Pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, le Congrès a été l’occasion de réfléchir ensemble non seulement aux aspects médicaux de la drépanocytose, mais aussi aux dimensions sociale et économique qui l’accompagnent. Le président de l’association Dorys, le Dr Constant Vodouhe a remercié les différents partenaires de cet événement. Il a appelé à l’union des forces pour vaincre la maladie.

Le ministre de la Santé, Professeur Benjamin Hounkpatin, a rassuré les porteurs ainsi que leurs parents de la détermination du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de donner la même chance à tous les enfants d’avoir accès aux soins lors d’une crise de drépanocytose. Dans ce sens, le ministre a annoncé que le Bénin érigera très bientôt un centre de haut standing avec un plateau technique performant pour la recherche ainsi que l’offre des soins et services intégrés dans la lutte contre la drépanocytose, y compris la greffe. Benjamin Hounkpatin a invité tous les participants, particulièrement ceux du Bénin, à s’inspirer des meilleures pratiques qui seront partagées au cours du Congrès. Durant les trois jours, les congressistes ont eu l’occasion d’entendre des experts internationaux, de partager des expériences locales pour la mise en lumière des innovations dans la prise en charge de la drépanocytose.