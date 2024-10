Bénin : La Criet juge des Nigérians pour usage de faux passeports

Photo Unsplash

Quatre ressortissants nigérians, dont un policier, ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Cotonou le 24 octobre 2024. Ils sont accusés d’avoir tenté de se rendre en Arabie Saoudite via l’aéroport de Cotonou en utilisant de faux passeports. Le groupe, composé d’un policier et de trois femmes, aurait élaboré les documents pour contourner les règles de voyage.

D’après les témoignages, le policier aurait aidé les trois femmes à obtenir les passeports et les aurait guidées depuis leur village nigérian de Kano jusqu’au Bénin en passant par la frontière de Sèmè-Podji. Les femmes possédaient des passeports ghanéens tout en affirmant être nigérianes. Selon les accusations, elles avaient pour objectif de travailler en Arabie Saoudite. À la barre, elles ont expliqué qu’elles ne savaient ni lire ni écrire en anglais et parlaient seulement le haoussa, déclarant que la procédure des passeports avait été facilitée par un certain Aliou, un proche du policier.

Lors de sa défense, le policier a précisé qu'il était seulement un intermédiaire, agissant sur demande d'Aliou, qui aurait financé tout le trajet et les démarches. Selon lui, son implication se limitait à aider ses compatriotes à traverser les frontières, sans avoir personnellement contribué à la création des faux documents. Le tribunal a reporté le procès au 12 décembre 2024 pour la suite des plaidoiries et les réquisitions du ministère public, laissant le dossier en suspens jusqu'à cette prochaine date.