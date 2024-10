Bénin : les femmes à l’avant-garde de l’innovation

Flick Pr Bénin

Le Bénin est à un tournant en matière d’inclusion des femmes dans le secteur technologique. Le domaine offre des opportunités pour les femmes, mais l’inégalité entre hommes et femmes dans ce domaine reste palpable. Bien que le gouvernement béninois ait mis en place un cadre réglementaire et investisse dans des programmes visant à réduire cette fracture numérique, le chemin est encore long pour assurer une égalité totale d’accès aux métiers technologiques.

L’entrepreneuriat numérique : un défi pour les femmes béninoises

Certaines femmes se démarquent et prouvent que le numérique n’est pas un domaine réservé aux hommes. À l’instar de Doria Rey, entrepreneuse béninoise de Service Plus, une entreprise qui aide les citoyens dans leurs démarches administratives digitalisées.

Rey témoigne des difficultés qu’elle a rencontrées en tant que femme dans un milieu traditionnellement masculin. « J’étais souvent la seule femme dans un poste de responsabilité », explique-t-elle, illustrant la persistance des préjugés liés au genre dans les métiers de la technologie.

Des métiers en pleine expansion

Malgré ces obstacles, les initiatives gouvernementales visant à encourager les jeunes femmes à embrasser des carrières dans le numérique se multiplient. Des organisations ainsi que le gouvernement encouragent les femmes à se tourner vers des métiers comme community manager, web designer ou encore développeuse web.

Le secteur du développement numérique en général, qui inclut la gestion de projets en ligne et la création de contenus, représente une voie prometteuse, notamment grâce à l’essor des plateformes et services numériques comme les sites de casino en ligne et autres services digitalisés.

Ces métiers offrent des débouchés dans un secteur qui continue de croître à un rythme rapide. Pourtant certaines femmes luttent encore contre les attentes culturelles et familiales lorsqu’elles se lancent sur cette voie.

Les défis liés aux préjugés culturels

Les progrès réalisés par les femmes dans le secteur numérique sont toutefois ralentis par des barrières culturelles et des stéréotypes de genre. Dans de nombreuses communautés, les femmes sont encore perçues comme étant plus aptes à exercer des métiers dits ‘’traditionnels’’ ou ‘’féminins’’.

Cette mentalité continue de peser sur l’orientation professionnelle des jeunes filles, bien que des campagnes de sensibilisation soient de plus en plus mises en place pour déconstruire ces idées reçues.

Les efforts pour changer ces perceptions commencent à porter leurs fruits. Des femmes scientifiques comme Barkatou Sabi Boun militent pour une sensibilisation accrue des jeunes filles et de leurs parents sur les opportunités qu’offre le secteur numérique.

Pour lutter contre ces préjugés, des programmes éducatifs et des formations professionnelles spécifiquement destinées aux femmes se multiplient, afin de leur donner les compétences nécessaires pour s’épanouir dans le secteur des technologies.

Les disparités entre milieu urbain et rural

Le fossé technologique entre les villes et les zones rurales reste un obstacle majeur à l’émancipation des femmes dans le secteur du numérique. L’accès limité à l’électricité, une connexion internet peu fiable et la méconnaissance des opportunités offertes par les métiers technologiques sont autant de facteurs qui réduisent les chances des femmes rurales de s’intégrer dans cette révolution numérique.

Les infrastructures numériques restent un enjeu clé pour permettre à toutes les femmes béninoises, quel que soit leur lieu de résidence, d’accéder aux mêmes opportunités dans les STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) et de participer pleinement à l’économie numérique.