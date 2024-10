Bénin : Mtn offre des salles de classes neuves au élèves de Vekky à So-Ava

Ce jeudi 3 octobre 2024, le réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin a procédé à l’inauguration de nouvelles infrastructures éducatives au profit des apprenants de la cité lacustre de So-Ava. Il s’agit de trois modules de salles classes neuves, équipées de tables et bancs offerts gracieusement aux élèves du Collège d’Enseignement général de l’arrondissement de Vekky. Les apprenants de cette zone défavorisée ont également eu droit à des kits scolaires ainsi qu’à des sacs scolaires fabriqués avec des bâches publicitaires du réseau de téléphonie mobile.

La cérémonie officielle d’inauguration de ce joyau a mobilisé toutes les couches sociales de So-Avo. Les élèves très excités ne s’étaient pas fait prier pour manifester leur joie devant les responsables de Mtn Bénin et les autorités politico-administratives. Le motif de joie est l’aide qu’apporte le réseau de téléphonie mobile à la communauté de So-Ava en dotant le Ceg Vekky de trois modules de salles de classes neuves équipées de tables et bancs. Il s’agit d’un appui qui vient renforcer le système éducatif dans ce milieu défavorisé. Ce don est le résultat du programme 25 Days of Y’ello Care du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Pendant tout le mois de juin, cette entreprise exerçant au Bénin dans le domaine des télécommunications a mobilisé tout son personnel et plusieurs partenaires dans le cadre de ce projet social au profit de la communauté de So-Ava.

Plus de 1200 enfants impactés…

La particularité de cette édition est qu’elle a coïncidé avec le 25ième anniversaire de la présence de MTN au Bénin et le 15ième anniversaire de la création de sa fondation. Pour Yao Kouadio, représentant la Directrice Générale de MTN Bénin, le programme piloté par l’entreprise au cours de ces dernières semaines, a plusieurs objectifs. Il s’agit d’améliorer l’accès à l’éducation dans les communautés les plus défavorisées en s’alignant sur leurs piliers de responsabilité sociale d’entreprise « Doing For People » et « Doing for Tomorrow Today ».

« Ces salles de classe sont bien plus que des bâtiments; ce sont des espaces sûrs et inspirants où les élèves peuvent se concentrer sur leur apprentissage, développer des compétences et rêver plus grand. Elles symbolisent notre engagement à créer des opportunités pour chaque enfant, quel que soit son milieu, afin qu’il puisse atteindre son plein potentiel. Les nouveaux modules de classe amélioreront sans nul doute les conditions d’apprentissage de plus de 1200 enfants à l’école de Vekky, réduisant la surpopulation dans les classes à un nombre plus gérable », a fait savoir Directeur Administratif et Financier de MTN Benin représentant la Directrice générale. Pour sa part, Murielle Zinzindohoué de la Fondation Mtn, estime que la cérémonie d’inauguration célèbre le rôle de l’éducation, pilier du développement du Bénin.

L’inauguration de ces salles de classe a également été l’occasion de rappeler les différentes actions sociales menées par le réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin dans la commune de So-Ava dans le cadre du programme AquaEd. Avec le soutien des partenaires tels que Groupe d’Afrique, Plurielle, Ecobank, Bank of Africa, Blolab, Iroko FabLab, Groupe Empire, Fondation Gnidehoue, Cdcb, Lka, Bookconekt, Tamaee, Huawei et le restaurant Level Up, Mtn Bénin a réussi à mettre à la disposition de cette communauté, deux barques motorisées, une cyber-barque flottante motorisée et équipée de panneaux solaires avec 20 ordinateurs et une bibliothèque numérique intégrée, plusieurs centaines de sacs d’école réalisés à bases de bâches publicitaires de Mtn Bénin, des fournitures scolaires plus tissus kaki.

« Vous investissez dans l’avenir de nos enfants… »

Les bénéficiaires de toutes ces actions n’ont pas manqué d’exprimer leur profonde gratitude à l’endroit du réseau de téléphonie mobile Mtn Bénin. C’est le cas du directeur du Ceg Vekky et de représentant des élèves. Au nom de tous les élèves de ce centre éducatif, le jeune Trinité a fait savoir qu’il mesure la portée de l’investissement qui a été fait par Mtn Bénin. « Notre joie est grande et nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes conscients de cet acte d’envergure que vous venez de poser. Le défi pour nous, est de redoubler davantage d’ardeur au travail pour améliorer nos performances scolaires, sans oublier que l’entretien de ce bâtiment sera notre plus grand combat de chaque instant », a-t-il exprimé.

La première autorité de la commune de So-Avo, le maire André Todjè a, pour sa part rappelé les difficultés que rencontraient ses populations avant l’action généreuse de Mtn Bénin. Pour lui, la situation était catastrophique à cause de l’insuffisance des salles de classes dans sa localité. « Nous arrivons au bout d’une longue ligne droite. Ce projet permettra d’améliorer l’apprentissage pour nos élèves en leurs offrants des conditions optimales pour leur éducation. (…) En investissant dans ce collège, vous investissez dans l’avenir de nos enfants », déclare-t-il tout en réaffirmant la gratitude de toute la communauté à l’endroit des responsables de So-Ava. Cette action de Mtn Bénin facilite les conditions d’étude à plusieurs centaines d’élèves.