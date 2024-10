Bénin : Talon nomme le conseil d’administration de l’Agence nationale de maintenance hospitalière  

Présidé par Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé du Bénin, le conseil d’administration de l’agence de maintenance hospitalière comporte quatre autres membres qui sont Omolola Adjokê Akintayo, Romuald Wadagni, José Didier Tonato et Karine Istin. Ils ont été nommés par décret N°2024-1091 du 11 septembre 2024 signé par le président Patrice Talon.

L’Agence nationale de maintenance hospitalière (Anmh), créée par Décret N° 2023-316 du 14 juin 2023, est un établissement public à caractère social doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Avec pour objectif de Favoriser la maintenance de façon optimale des infrastructures sanitaires et des équipements modernes, notamment en ce qui concerne les pôles d’excellence dans les hôpitaux, elle comporte les ressources humaines qualifiées dans tous les domaines d’expertise avec des points focaux au niveau des secteurs sensibles dans toutes les structures sanitaires dont la mission est de prévenir les pannes, de faire rapidement le diagnostic lorsqu’elles surviennent et de transmettre l’information au niveau supérieur.

La création de l’Anmh s’inscrit dans le cadre de la politique de construction, de réhabilitation d’infrastructures sanitaires et d’acquisition d’équipements modernes mise en œuvre par le gouvernement de la rupture et vise une meilleure prise en charge des équipements sanitaires.