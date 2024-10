Bénin : un magistrat condamné à deux ans de prison ferme pour abus de fonction

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un magistrat à 24 mois de prison ferme et au payement d’une amende de deux millions de francs cfa, mardi 1ᵉʳ octobre 2024. Au total, quatre magistrats étaient mis en cause dans cette affaire.

Un seul parmi eux a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 24 mois et au payement d’une amende de deux millions de francs CFA. Celui-ci est accusé d’avoir grugé une dame dont le mari est en prison pour une affaire d’abus de confiance qui met en jeu 84 millions de francs CFA, en lui promettant de faire en sorte que son mari recouvre sa liberté. Le magistrat aurait demandé à la plaignante une somme de 60 millions de francs CFA dont 53 millions serviront à convaincre la ‘‘victime’’ de son mari à abandonner l’affaire et 7 millions de francs CFA pour convaincre le Procureur à libérer son mari, d’après Libre Express.

Cependant, la réalité a été tout autre. C’est ainsi que la dame a porté plainte. Outre le magistrat condamné, les trois autres ont été relaxés. Une femme ayant servi d’intermédiaire dans cette affaire a été condamnée aux mêmes peines d’emprisonnement et pécuniaires que le magistrat. Il est convenable de préciser que le mari prisonnier de la plaignante a été informé de la possibilité qu’il soit libéré par un autre détenu. Celui-ci a également été condamné à deux ans de prison ferme avec une amende de deux millions.