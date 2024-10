Bénin : une délégation de la douane chinoise à la Gdiz

Photo : DR

Dans l’après-midi de ce mercredi 23 octobre 2024, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé a reçu la visite d’une délégation de la douane chinoise. La mission conduite par M.Yang Hai, directeur général adjoint de la douane de GongBei représentant le Directeur Générale des Douanes Chinoises a pu toucher du doigt ce qui est fait du Coton béninois au sein de la Gdiz.

Ces visiteurs ont eu la chance d’être accueilli par le directeur général adjoint de la Sipi-Bénin Sa Faki Adjè. Ce dernier leur a présenté le projet et a fait visiter à M.Yang Hai ainsi qu’à ses compagnons, les installations au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. La première étape a été le passage à la salle maquette avant la visite du Parc Textile installé au sein de cet espace industriel. La délégation chinoise a donc pu découvrir qu’au sein de cette zone, il se fait la « Transformation du coton produit au Bénin en fil, rouleaux de tissus, draps de lit, serviettes et vêtements ‘‘Made in Benin’’ ». Ce Parc Textile est également constitué des unités intégrées de textile (tissage, filature, teinture et confection de vêtements) étalé sur un espace de 50 hectares avec une capacité de transformation de 40 000 tonnes de coton fibre par an. Ce Parc Textile, c’est aussi 12 unités de confection de vêtements sur 25 hectares.

Publicité

Au terme de la visite, la délégation chinoise n’a pas manqué de manifester sa joie face à tout ce qui a été découvert. Au micro des journalistes, M.Yang Hai a fait savoir que le coton béninois a de beaux jours devant lui. Il indique notamment qu’à cette allure de belles choses peuvent être espérées au cours des prochaines années. Rappelons que ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et douanières entre le Bénin et la Chine. Elle est intervenue à la suite des récentes discussions entamées entre les deux pays lors de la mission en Chine de la délégation béninoise en novembre dernier.