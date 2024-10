Bombardements d’Israël : après le Hezbollah, l’armée libanaise riposte

Depuis quelques jours, le Liban est pris pour cible par Israël. Ŀ’État hébreu cherche, par tous les moyens, à éradiquer la présence du Hezbollah libanais, directement soutenu par Téhéran. En quelques jours, des centaines d’obus se sont abattus sur Beyrouth et le reste du pays, entraînant la mort de centaines de personnes.

Ce jeudi, l’armée libanaise a confirmé qu’elle venait, pour la première fois en l’espace d’un an, répondre aux tirs israéliens. Cette réponse, toutefois maîtrisée, a été décidée après qu’un second soldat libanais ait trouvé la mort dans le sud du pays, au cours d’une mission de sauvetage, des suites de tirs israéliens. Joe Biden, le président américain, a suivi l’information, ajoutant qu’Israël ne devrait pas riposter ce jour.

L’armée libanaise réplique à Israël

Difficile d’y voir clair toutefois, la situation étant relativement confuse. En effet, plusieurs parties sont engagées, avec d’un côté l’alliance israélo-américaine, contre le Hezbollah libanais-iranien et l’armée iranienne. Seule certitude : la situation au Liban se dégrade rapidement. À ce jour, plus de 40 secouristes et pompiers ont trouvé la mort au cours des frappes israéliennes, comme l’a annoncé le ministère de la Santé.

L’aéroport de Beyrouth, lui, est quasiment totalement fermé. Plus aucun vol ne part ou n’atterrit dans la capitale libanaise. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) devait d’ailleurs envoyer un avion sous peu avec du matériel humanitaire. Mais la situation est telle que son directeur général, Ghebreyesus, a finalement annoncé qu’il ne serait pas possible de s’y rendre.

Le Qatar soutient pleinement le Liban,

Au niveau international, nombreuses sont les voix qui appellent au retour au calme. L’Europe, d’une part, à travers la France, a rappelé son soutien au Liban. Ailleurs dans le monde, au Qatar notamment, l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani, a exprimé son « soutien total » au peuple libanais. Il a également annoncé l’envoi de fournitures et d’aides pour les victimes sur place.