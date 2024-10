Maghreb: l’Arabie Saoudite veut investir dans plusieurs projets

Photo DR

Les relations économiques entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite s’apprêtent à connaître un nouvel essor. Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en Tunisie, a récemment mis en lumière les atouts considérables de la Tunisie pour attirer les investissements étrangers, en particulier saoudiens.

La position géographique privilégiée de la Tunisie, à la croisée de l’Afrique et de l’Europe, constitue un avantage majeur pour les investisseurs. L’ambassadeur souligne également la richesse des ressources naturelles du pays et la qualité de son capital humain, avec une population instruite, comme facteurs d’attractivité supplémentaires.

La stabilité politique et la bonne gouvernance tunisiennes sont également saluées par le diplomate saoudien. Ces éléments contribuent à créer un climat de confiance propice à l’investissement étranger sur le territoire tunisien.

Pour approfondir ces relations économiques, plusieurs rencontres bilatérales ont eu lieu. Le Comité mixte saoudien et le Conseil conjoint des affaires ont ainsi tenu des réunions avec des responsables tunisiens, établissant un cadre réglementaire pour le développement des échanges entre les deux nations.

Ces discussions ont abouti à des résultats encourageants dans divers secteurs, notamment la recherche scientifique, l’industrie, la protection de l’environnement, le tourisme, l’investissement et la culture. Ces avancées témoignent de la volonté commune de renforcer les liens économiques et culturels.

L’année 2023 a marqué une étape importante avec la venue de plus de 300 hommes d’affaires saoudiens en Tunisie. Cette délégation a eu pour objectif d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement, d’examiner les projets en cours et d’identifier les obstacles potentiels afin de proposer des solutions concrètes.

Parmi les pistes envisagées pour faciliter les investissements, l’ambassadeur mentionne la modernisation du système bancaire et l’accent mis sur la numérisation. Ces mesures visent à simplifier les procédures et à créer un environnement plus favorable aux investisseurs saoudiens.

Les prochaines rencontres entre les deux pays s’annoncent cruciales. Elles permettront d’évaluer les progrès réalisés et de définir de nouvelles orientations pour approfondir la coopération économique bilatérale.