Cancer du sein: 4 habitudes à prendre pour réduire les risques

Ce mois d’octobre est l’occasion de rappeler qu’une grande opération, baptisée “Octobre Rose” est lancée chaque année dans le but de sensibiliser les femmes au cancer du sein. Un cancer fréquent, puisqu’une femme sur huit le développe au cours de sa vie, et dont les traitements sont difficiles à supporter.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’apparition de cette maladie, qui provoque 670.000 décès à l’année environ. L’âge et l’hérédité sont les deux principaux. Mais le mode de vie des personnes touchées a aussi un fort impact. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, 40% des maladies graves, qui touchent tout le monde, seraient effectivement liées à la façon dont nous vivons au quotidien.

Comment limiter les risques de cancer ?

La première des choses à se rappeler est qu’une bonne alimentation, équilibrée et variée, permet d’améliorer sa qualité de vie. Les apports en nutriments et en vitamines sont tels que les risques de développer des maladies graves sont considérablement réduits. Il faut donc opter pour des fruits, des légumes et des protéines, qu’elles soient végétales ou animales, tout en n’oubliant pas de bien s’hydrater.

“Aliment” à éviter : le sucre. Ce dernier se retrouve notamment dans les aliments transformés ou ultra-transformés ainsi que les sodas, les bonbons et les biscuits. On en retrouve même dans la charcuterie. Consommer trop de produits sucrés augmente la charge glycémique et donc, le risque de développer des maladies graves, comme le cancer du sein. Cela évite également le surpoids.

La nutrition, un levier essentiel

Second levier à activer, le fait de se déplacer, de bouger, de faire du sport. La sédentarité est l’un des fléaux du monde moderne, participant activement au développement de maladie grave. Pour être en bonne santé et réduire les risques de développer un cancer du sein, il faut donc être active. Les scientifiques rappellent en effet que l’activité physique a un effet positif sur le système immunitaire, renforcé !

Alcool et tabac, à proscrire

Ce troisième conseil est fréquemment donné, peut-être même est-il le plus important : pas d’alcool et pas de tabac. Ce sont deux facteurs aggravants d’apparition des maladies. On ne peut décemment pas espérer avoir une bonne hygiène de vie si on boit trop ou si on fume un paquet de cigarettes à la journée. Les médecins appuient donc sur ce point, qui bien qu’il peut être difficile à mettre en place (ce n’est pas si simple que ça d’arrêter la cigarette), est essentiel.

Attention aux produits d’hygiène

Enfin, attention à la composition des produits d’hygiène et de beauté. Certains déodorants, par exemple, sont composés de sel d’aluminium, qui est une substance… Cancérigène. Il faut donc privilégier les produits plus naturels, certes un peu plus onéreux, mais qui sont travaillés à partir d’ingrédients moins dangereux pour la santé voire qui sont totalement naturels !