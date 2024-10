Immigration: quand Sarkozy encense le Maroc et tacle l’Algérie

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a récemment mis en lumière la question des « obligations de quitter le territoire français » (OQTF) dans le contexte des relations franco-maghrébines. Lors d’une intervention sur CNews le 30 septembre, il a particulièrement salué les efforts du Maroc sous la direction du roi Mohammed VI, tout en critiquant la position de l’Algérie sur ce sujet sensible.

La problématique des OQTF est revenue au premier plan suite à un tragique fait divers à Paris, impliquant un ressortissant marocain sous le coup de cette mesure administrative. Face à cette situation, Sarkozy a proposé une approche pragmatique : « Des visas contre des autorisations de retour consulaires« . Cette suggestion vise à encourager une meilleure coopération entre les pays concernés pour faciliter l’application des règles migratoires françaises.

L’ancien chef d’État a souligné les progrès réalisés par le Maroc depuis 2023 dans la gestion des reconduites à la frontière. Il a attribué cette évolution positive à la « personnalité exceptionnelle » du roi Mohammed VI, reconnaissant ainsi les efforts diplomatiques du royaume chérifien. Cette collaboration renforcée contraste avec la politique antérieure de la France, qui avait réduit de moitié le nombre de visas accordés aux Marocains en 2021 pour inciter Rabat à modifier sa politique de délivrance des laissez-passer consulaires.

En revanche, Sarkozy s’est montré plus critique envers l’Algérie. Il a pointé du doigt le manque de réciprocité entre le nombre élevé de visas accordés aux Algériens et le faible taux d’autorisations de retour consulaires obtenues. Cette disparité souligne, selon lui, un déséquilibre dans la coopération franco-algérienne sur les questions migratoires.

Les déclarations de Nicolas Sarkozy s’inscrivent dans un débat plus large sur la gestion des flux migratoires et la coopération internationale. Elles mettent en lumière les défis diplomatiques auxquels la France est confrontée dans ses relations avec les pays du Maghreb, notamment en matière de politique migratoire et de sécurité.