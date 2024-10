Coton au Bénin : La Gdiz au cœur de l’événement

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé sera au cœur de la Journée mondiale du Coton qu’accueille pour la première fois l’Afrique et plus particulièrement le Bénin ce lundi 7 octobre. Il s’agit d’un événement plutôt particulier qui permet d’attirer davantage l’attention sur le coton. La Gdiz qui abrite un parc intégré de textile innovant d’une capacité de transformation de 40 000 tonnes de fibre de coton par an participe depuis quelques années au développement de cette filière au Bénin.

Grâce à ces installations, le Bénin arrive à transformer véritablement cette matière première et à en tirer une manne conséquente pour son développement. Ce lundi, plusieurs organisations intervenant dans ce secteur se réunissent à Cotonou pour discuter du Coton. Elles toucheront du doigt ce qui se fait au sein de cette zone à travers une visite au cours de cette journée. Comme institution attendue, il s’agit de l’OMC, la FIFA, IFC, ITC, Better Cotton Initiative, Afreximbank, ONUDI, CEDEAO, ICAC et bien d’autres, ainsi que des représentants des pays du C4 + Côte d’Ivoire.

Au cours de cette édition de la Journée Mondiale du Coton qui est organisée au Bénin, l’accent sera mis sur l’importance de la production, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation du coton dans la réalisation des objectifs de développement durable (Odd) dans le monde entier. C’est bien la première fois que cet événement qui rassemble les pays producteurs du Coton se déroule en Afrique et plus précisément au Bénin. La toute première édition avait eu lieu le 7 octobre 2019 à Genève.