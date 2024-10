Ecole de tourisme au Bénin : l’élaboration du programme de formation a démarré

Photo : DR

Dans le cadre de l’élaboration des curricula de formation de l’École des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (Emthr), l’Agence de développement de l’enseignement technique (Adet) a organisé un atelier du 02 au 04 octobre 2024 à l’Hôtel Azalaï de Cotonou pour avoir une connaissance détaillée des métiers du Thr. Cette étape est la première dans le processus d’élaboration de tout curricula de formation selon l’approche par les compétences. L’activité a mobilisé en effet, plusieurs professionnels du Tourisme de l’Hôtellerie et de la Restauration.

Cet atelier a été animé par les experts de l’École hôtelière de Lausanne (Ehl), positionnée comme la meilleure école de gestion hôtelière au monde, et l’École d’Hôtellerie et du Tourisme du Luxembourg (Ehtl). Il faut aussi souligner la participation active des enseignants du secteur en l’occurrence ceux du Lycée technique Thr d’Akassato ainsi que des inspecteurs et méthodologues du Ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle (Mestfp) lors de cet atelier.

Cela a permis ainsi de recueillir diverses informations sur les métiers du Thr tels que les activités, les tâches, les opérations de la ou des fonctions considérées, ainsi que les séquences et les conditions de leur réalisation en contexte réel d’entreprise. Dans le processus d’élaborations de ces futurs programmes d’études, l’Analyse de la situation de travail (Ast) constitue une étape cruciale, compte tenu de la nature de l’information recherchée et de sa mise à profit au cours des étapes suivantes. Cette mise à profit a lieu particulièrement au moment de l’élaboration du référentiel des compétences de chaque métier qui constitue le soubassement devant permettre l’élaboration du référentiel de formation et des autres outils pouvant permettre d’assurer une formation de qualité des apprenants.

À la suite de cet exercice, le guide de références de l’Ast pour chaque formation sera disponible et fera l’objet de validation par tous les acteurs. Il est important de préciser que ces programmes dont l’élaboration a démarré pour les niveaux de Diplôme de Technicien au Métier (Dtm) et de Diplôme de Technicien Supérieur au Métier (Dtsm) seront utilisés par tous les établissements publics et privés dès leur mise en vigueur par les textes règlementaires. Le Gouvernement du Bénin prend les dispositions pour que la future Emthr soit une référence incontestée dans le secteur en misant sur la qualité des formations proposées.