Économie au Maghreb : 3 pays se préparent à un changement majeur

Les économies de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye, trois pays voisins partageant des liens historiques et géographiques étroits, ont souvent évolué de manière isolée. Pourtant, la réalité économique et géopolitique actuelle les pousse à unir leurs forces pour mieux tirer parti de leur proximité. C’est dans cette perspective que s’est tenu récemment à Djerba le 6ᵉ Forum annuel de l’investissement, réunissant décideurs politiques et acteurs privés. L’événement, axé sur l’ouverture des marchés et la stimulation des échanges commerciaux, marque une nouvelle étape dans la coopération économique entre ces trois nations d’Afrique du Nord.

Ce forum, qui réunit chaque année des experts économiques, des représentants gouvernementaux et des entreprises privées, a pour but de redynamiser la collaboration économique entre les trois pays. Lors de cette édition, l’accent a été mis sur l’exploitation des infrastructures logistiques communes pour améliorer les échanges commerciaux. Les participants ont discuté de la mise en place de liaisons terrestres, maritimes et aériennes plus fluides, dans l’espoir de faciliter le transit de biens et de services entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye.

Outre les infrastructures, l’un des points centraux des débats portait sur l’ouverture des marchés internes des trois pays. Cette ouverture s’accompagnerait de la protection des marques locales et des appellations d’origine, garantissant ainsi que chaque nation puisse conserver et valoriser ses produits spécifiques tout en stimulant les échanges interrégionaux. Ce cadre de coopération vise à améliorer les performances commerciales des trois économies sur les prochaines années, où des avancées notables sont espérées.

Les récents chiffres concernant les échanges entre la Tunisie et ses deux voisins montrent des signes encourageants. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont augmenté de 10,8 % au cours des deux dernières années, atteignant pour la première fois plus de 1 milliard de dollars par an. L’objectif fixé par les gouvernements des deux pays est d’atteindre 1,7 milliard de dollars à moyen terme.

Les relations commerciales entre la Tunisie et l’Algérie sont également sur une dynamique positive, avec une valeur des échanges atteignant 1,3 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres illustrent l’importance de renforcer les infrastructures et d’encourager l’intégration économique entre ces deux nations, qui partagent de nombreux intérêts communs.

Toutefois, la situation est moins favorable du côté des échanges entre la Libye et l’Algérie, qui peinent à dépasser les 65 millions de dollars par an. Les deux pays, malgré leur appartenance à l’OPEP et leur dépendance aux exportations de pétrole et de gaz naturel, n’ont pas encore pleinement exploité leur potentiel commercial mutuel. L’amélioration de ces chiffres figure parmi les priorités du forum, avec des propositions concrètes visant à relancer les échanges bilatéraux.

Parmi les initiatives discutées figure l’ouverture de nouveaux points de passage frontaliers entre la Tunisie et la Libye, notamment le poste de Mashhad Saleh, toujours fermé, et celui de Ras Jdir, rouvert en juillet dernier. La réouverture de ces points de passage est cruciale pour faciliter le commerce et les déplacements entre ces deux pays, et par extension, favoriser l’intégration économique régionale.

Au-delà des infrastructures, les discussions lors du forum ont porté sur la nécessité de créer un environnement économique favorable à l’investissement. Les trois pays cherchent à mettre en place des incitations et des avantages législatifs pour attirer des investisseurs locaux et internationaux. Les représentants libyens, tunisiens et algériens se sont accordés sur l’importance de lever les obstacles à la coopération économique, tout en offrant des conditions attractives pour les entrepreneurs.

Par ailleurs, les acteurs économiques des trois nations ont souligné la nécessité de développer le secteur de la formation professionnelle. Ce domaine, perçu comme stratégique pour le développement des ressources humaines, pourrait constituer un levier majeur pour la croissance économique dans la région. Une coopération renforcée entre les organisations d’entreprises tunisiennes, libyennes et algériennes permettrait d’améliorer les compétences locales et de mieux répondre aux exigences des marchés régionaux et internationaux.

Ce forum marque un tournant pour la coopération économique entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye. En dépit des défis et des tensions politiques, ces trois pays sont conscients que leur avenir économique dépend en grande partie de leur capacité à travailler ensemble. L’optimisme affiché par les participants laisse espérer une nouvelle ère d’intégration économique, où les infrastructures communes, les échanges commerciaux et les investissements mutuels seront les piliers d’un développement régional durable.