Électricité au Sénégal : les administrations très gourmandes

La consommation d’électricité au Sénégal, notamment par les administrations publiques, est devenue une préoccupation majeure pour les autorités. En 2023, la facture d’électricité des administrations a atteint 71,6 milliards de FCFA, selon Cheikh Niane, Secrétaire général du ministère de l’Énergie. Ce chiffre, révélé lors d’un atelier sur l’économie d’énergie à Dakar, montre une hausse alarmante de la consommation nationale d’électricité avec une augmentation de 583 GWh entre 2022 et 2023.

L’objectif de l’atelier est de former les Directeurs de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) à des stratégies de réduction de la facture publique d’électricité et d’optimisation énergétique dans les administrations. Selon M. Niane, le potentiel national d’économie d’énergie dans le sous-secteur de l’électricité pourrait atteindre 36 %. Une économie significative qui, si réalisée, pourrait alléger la charge financière sur le budget de l’État tout en réduisant les émissions de carbone.

Parmi les mesures évoquées pour inverser la tendance, l’adoption de nouvelles technologies et l’accélération des programmes d’efficacité énergétique sont au cœur des priorités. En investissant dans des infrastructures plus économes et en sensibilisant à l’utilisation responsable de l’énergie, le Sénégal vise à rationaliser sa consommation d’électricité dans les secteurs publics, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles.

L’optimisation de la consommation d’électricité est désormais un enjeu stratégique, avec des impacts potentiels non seulement sur les finances publiques, mais aussi sur le développement économique global du pays. Dans un contexte de transition énergétique, la maîtrise de cette facture est cruciale pour garantir un approvisionnement stable et durable en électricité pour les générations futures.

En conclusion, la volonté des autorités de réduire la facture énergétique au Sénégal nécessite des efforts soutenus de tous les acteurs, en particulier les administrations publiques, pour rationaliser l’usage de l’électricité. La promotion de l’efficacité énergétique s’annonce comme une priorité nationale face aux défis actuels de surconsommation et de durabilité.