Elon Musk attaqué en justice, voici pourquoi 

Elon Musk, attaqué en justice. En effet, le milliardaire américain, désormais ouvertement engagé en politique, a été poursuivi par la société de production de Blade Runner 2049, film dans lequel joue l’acteur Ryan Gosling. La raison ? Fausse publicité et violation des droits d’auteur.

En effet, le patron de Tesla, souhaitait vivement que ses voitures soient directement associées au film. Ce dernier aurait ainsi eu recours à une intelligence artificielle pour incorporer des véhicules Tesla (son robotaxi, le Cybercab) dans des extraits de films qui auraient ensuite été diffusés à grande échelle par le milliardaire américain. Une plante a ainsi été déposée devant le tribunal de Californie.

Musk, attaqué en justice

Alcon, la société de production derrière Blade Runner 2049 a ainsi fustigé la création et la diffusion d’un contenu promotionnel fortement ressemblant au film. Ce n’est pas la première fois que Musk est pointé du doigt, ce dernier étant également accusé par le réalisateur du film iRobot d’avoir tout simplement copié le design de ses robots pour développer Optimus, les robots Tesla.

Se pose toutefois la question de savoir si l’utilisation d’une intelligence artificielle pour de contourner la licence pour générer du contenu très ressemblant au film originel est passable d’une décision de justice. Dans tous les cas, Alcon ne souhaite aucunement que le nom d’Elon Musk soit associé à la franchise Blade Runner 2049, pointant du doigt son caractère “amplifié, politisé et capricieux”.

La justice, attendue au tournant

Une attaque en règle à l’encontre d’Elon Musk, dont il est vrai que les récentes actions et décisions sont sujettes à de nombreuses discussions. De fait, la société de production espère que son appel sera entendu et que la justice sera en mesure de prendre une décision juste et éclairée. Une décision qui, d’ailleurs, pour support jurisprudence en matière d’utilisation de l’IA et de la propriété intellectuelle.