Elon Musk: un entrepreneur français veut le concurrencer

Elon Musk, bientôt concurrencé par un entrepreneur français ? En effet, une jeune start-up dynamique a surpris le monde entier en annonçant son intention de déployer quasiment 1 500 satellites d’ici à la fin de la décennie à venir. Un chiffre extrêmement important, qui la place, d’ores et déjà, comme l’alternative numéro une à Starlink.

Et pour parvenir à ses fins, le groupe a de la suite dans les idées. En effet, l’entreprise a décidé d’avancer en s’alliant avec quelques-uns des principaux opérateurs internationaux de télécommunication, pour financer l’ensemble du projet… Tout en s’assurant de couvrir le monde entier. Résultat ? La jeune start-up vient de lever 9,3 millions d’euros. Un financement qui lui permettra de développer et finaliser sa technologie.

Une start-up française souhaite concurrencer Starlink

Aujourd’hui, l’entreprise qui compte en son sein une quarantaine de collaborateurs, ne dispose toutefois d’aucun satellite en orbite. Son projet semble donc un peu fou, mais les objectifs annoncés, fixés, sont bel et bien ceux présentés. D’ailleurs, Charles Delfieux, PDG du groupe Constellation & Technologies, lancée en 2022, rappelle que tout son business plan repose sur 1 500 satellites.

Située à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines) et à Toulouse (Haute-Garonne), l’entreprise et son fondateur paraissent ainsi avoir une vision parfaitement bien définie, au point de leur permettre de rivaliser avec Musk et Starlink, d’ici aux cinq prochaines années, environ. Reste à savoir si le groupe parviendra à tenir cadences et engagements, au risque de perdre en crédibilité, dans un marché en plein boom.

Les concurrents chinois, également dans la course

Car outre Starlink et Constellation & Technologies donc, les entreprises spécialisées dans ce secteur de la diffusion d’accès à internet à tous, devront également faire face à l’émergence d’acteurs asiatiques, chinois notamment. Plusieurs entreprises ont d’ailleurs enregistré de belles avancées en la matière, concurrençant d’ores et déjà la constellation de satellites Starlink.