Entreprenariat agricole au Bénin : L’Afd finance plusieurs projets dans le Zou et les Collines

Photo : Yannick FOLLY

Au Bénin, l’Agence Française de Développement (Afd) contribue à sa façon à l’amélioration des conditions de vie des populations. Elle a appuyé le Bénin dans le secteur de l’entreprenariat agricole par le financement de plusieurs projets d’intérêts. Il s’agit notamment du Projet d’appui au développement agricole dans les Collines (Padac), du Projet d’appui au développement des filières protéiniques (Padefip) et du Projet d’Appui à la Transition Agro écologique dans les zones cotonniers-Phase 2 (Tazco2).

Amélioration de la sécurité alimentaire

Par le canal d’un voyage de presse, plusieurs hommes des médias du Bénin ont eu l’occasion du toucher du doigt l’impact positif de ces projets sur le quotidien des populations. A la faveur ces différents projets, l’Agence Française de Développement (Afd) a œuvré à l’amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Plusieurs communes ont été prises en compte par ces initiatives soutenues par l’agence. Dans le cadre du Projet d’appui au développement agricole dans les Collines (Padac), six communes ont été soutenues. Sa spécificité est l’accompagnement des initiatives communales. A en croire les confidences qui ont été faites par Agathe Orou N’gobi, chargée de mission Agriculture et Environnement à l’Afd, plusieurs infrastructures ont été construites dans le cadre de ce projet.

Il s’agit par exemple des aires d’abattage, les boucheries et les marchés à bétail. Tout ceci a eu le mérite d’améliorer les ressources des acteurs locaux. L’autre avantage est l’augmentation des ressources fiscales des communes bénéficiaires de ce projet. « Le Padac a permis à ce que l’ensemble des six communes du département soient impactées à travers deux actions essentielles: l’accompagnement à la mise en place des projets communaux et des promoteurs privés », a noté la spécialiste de l’Afd. On retiendra du Projet d’appui au développement agricole dans les Collines (Padac) plusieurs dizaines d’initiatives ont été financées. Il s’agit de 85 initiatives communales et 215 projets d’entrepreneurs privés.

Le Soja transformé de diverses manière grâce à l’Afd…

L’impact du Projet d’appui au développement des filières protéiniques (Padefip) est également visible et touche directement la population. En effet, toujours financé par l’Agence Française de Développement (Afd), le Padefip a appuyé la filière soja et plus précisément le volet transformation. Grâce à ce projet, la transformation du Soja a été améliorée. Le fromage, le lait de soja, des brochettes de soja et bien d’autres produits ont été mis à la disposition des populations. Ce même projet a financé les activités de pisciculture dans la même région.

L’exemple de la piscicultrice Suzanne Bédiè à Zazounmey dans la commune de Zakpota a été brandie lors de la visite de la directrice de l’Agence française de développement sur le terrain. « Le projet Padefip nous a beaucoup aidées, car il est rare de voir des projets qui donnent à tout le monde l’envie de faire de la pisciculture. Ils accompagnent tout le monde, en nous fournissant des étangs, des bassins, et des tricycles », a-t-elle confié. La directrice de l’Afd pour sa part, a mis l’accent sur l’importance de porter assistance aux petites exploitations agricoles familiales dans le cadre de la lutte contre la malnutrition.

« Accompagner les filières protéiniques »

Aussi, l’agence française, met-elle l’accent sur la petite agriculture. « À l’Afd, on est persuadés qu’il faut vraiment promouvoir la petite agriculture familiale parce qu’elle est pourvoyeuse d’emplois à long terme. Le Padefip permet d’accompagner des filières protéiniques, et on a vu des transformatrices de soja qui produisent des aliments de haute qualité, tout à fait commercialisables », a déclaré Laure Weisgerber au cours de cette visite de terrain avec la presse béninoise.