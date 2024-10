Espace: la Chine prépare une mission unique au monde

Photo unsplash

Voilà une mission à laquelle peu de personnes s’attendaient. En effet, la Chine a confirmé l’information selon laquelle elle allait tenter d’explorer et étudier l’Espace. D’ici à 2050, Pékin espère pouvoir mener de nombreuses missions. Lune, Mars ou encore Jupiter et même le Soleil, Pékin nourrit de sérieuses ambitions.

Mais ce projet voit encore plus loin. En effet, la Chine a annoncé qu’elle souhaitait incorporer une mission particulière du côté de Vénus. L’objectif ? Collecter l’air de cette planète ! Une mission incroyable, qui s’apparente à une excellente nouvelle pour les scientifiques qui vont ainsi pouvoir récupérer de nombreuses données et informations pour mener à bien de nouveaux types de travaux.

La Chine a un projet en tête

Pour le moment, impossible de savoir comment la Chine espère récupérer de l’air de Vénus. Plusieurs idées ont été évoquées, notamment l’utilisation de ballons spécifiques. De plus amples informations devraient être toutefois partagées dans les semaines ou les mois à venir, au fur et à mesure que ce vaste projet se développe… Car celui-ci est assez impressionnant.

En effet, outre le fait d’essayer de capturer de l’air de Vénus, pour le ramener sur Terre afin de l’étudier, la Chine souhaite également développer des télescopes spatiaux pour étudier aussi bien le Soleil que certaines exoplanètes. Là encore, le projet dans sa globalité reste assez mystérieux, car on ne sait pas réellement dans quel but les scientifiques chinois souhaitent opérer.

Pékin prend de l’avance sur la concurrence

Nul doute toutefois que cette annonce et la divulgation du grand plan Espace 2050 marque un nouveau tournant dans la course à l’Espace. Avec ce vaste projet, la Chine semble ainsi prendre une longueur d’avance sur certains de ses concurrents directs, notamment l’Inde et le Japon. Si, en la matière, les États-Unis semblent encore en avance, l’Union européenne, elle, apparaît bel et bien distancée.